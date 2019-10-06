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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم البلاد (1140) أدنى سعر له في آخر جلساته عند 25.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.72% بما يعادل -0.45 ريال ، ويأتي هذا الإغلاق نتيجة لثبات مستوى الدعم المهم 25.45 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 17.67 إلى 30.25) ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 25.45 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 23.96 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.30 ومستوى المقاومة 26.35 .
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