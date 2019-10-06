المصافي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 06-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.89% بما يعادل -1.35 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 47.20 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 44.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 47.20 .

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