شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض اليمامة للحديد (1304) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -0.18 ريال ، ويأتي انخفاض السهم بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ولكن رغم انخفاض السهم إلا أنه يظل مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 18.00 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 17.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.32 ومستوى المقاومة 18.50 .