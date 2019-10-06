- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 06-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض اليمامة للحديد (1304) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -0.18 ريال ، ويأتي انخفاض السهم بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ولكن رغم انخفاض السهم إلا أنه يظل مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 18.00 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 17.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.32 ومستوى المقاومة 18.50 .
كانت هذه تفاصيل خبر اليمامة للحديد بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 06-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.