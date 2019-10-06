شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي: السعودية شريكنا التجاري الأول عربياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تمضي قُدماً في تحقيق معدلات نمو كبيرة مع إعلانها أرقام التجارة الخارجية غير النفطية التي سجلت نمواً في النصف الأول من العام بنسبة 5% لتصل إلى 676 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الشيخ حمدان بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن ‏دبي قادرة كما كانت على الدوام على رصد الفرص واستباق التحديات ونحن دائماً متفائلون بقدراتنا ونستبشر خيراً بتسارع مسيرتنا التنموية مع قرب استضافتنا لأكسبو 2020.

وأضاف أن السعودية هي شريكنا الأول عربياً ونعتز بهذه الشراكة مع الأشقاء في مملكة الخير والصين هي شريكنا العالمي الأبرز، ونحن مدينة عالمية وهذا ينعكس على قائمة شركائنا شرقاً وغرباً.

وأظهرت مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2019 أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31% ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن مقارنةً بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من العام 2018.

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وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من العام 2019 نحو 46% لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17% لتصل إلى 76 مليار درهم.

وبلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39% لتصل كميتها إلى نحو 9 مليون طن وزادت قيمة إعادة التصدير 3% لتصل إلى 210 مليار درهم مقابل 204 مليار درهم، أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26% لتصل كميتها إلى 38 مليون طن وارتفعت قيمتها بنسبة 4% لتصل الى 390 مليار درهم.

وارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة 24.7%، مقارنة مع 81 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وتشكل استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 18% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية.