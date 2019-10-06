شكرا لقرائتكم خبر عن 143 مليون مشترك من 16 دولة بخدمات "اتصالات" الإماراتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نما إجمالي عدد مشتركي "مجموعة اتصالات" بنسبة 2% ليبلغ 143 مليون مشترك في 16 دولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بحسب المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات".

وارتفع عدد المشتركين بدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 12.4 مليون مشترك.

وبلغت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال النصف الأول من العام 2019 وصلت إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى4.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي إن مشاركة "اتصالات" في "أسبوع جيتكس للتقنية" في دورته الـ 39 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري تأتي تحت شعار "الجيل الخامس؛ عالم بلا حدود" والذي يدل في مضمونه على مدى ارتباط وتفاعل الإنسان مع التكنولوجيا المستقبلية.

وأكد العبدولي أن مستقبل قطاع الاتصالات العالمي يكمن في الاستثمار في التحول الرقمي وشبكة الجيل الخامس الأمر الذي دفع "مجموعة اتصالات" للمضي قُدماً في التركيز على استثماراتها بهذا الشأن لإحداث نقلة نوعية في مستقبل خدمات الاتصالات محلياً وعبر عملياتنا المختلفة.

وقال إن أسبوع "جيتكس" للتقنية بات اليوم الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة باعتباره منصةً فريدة لتبادل الخبرات وعرض التقنيات المستقبلية والحلول الذكية، ويحظى بمشاركة واهتمام كبريات المؤسسات التقنية العالمية.

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وأضاف العبدولي نشارك هذا العام في جيتكس لتسليط الضوء على الإمكانات الضخمة التي تسخّرها هذه التقنية المتطورة تحقيقاً للاستراتيجية التي نتبناها والمتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

وتابع العبدولي أن شبكة "اتصالات" اليوم واحدة من أسرع وأحدث الشبكات على مستوى العالم نتيجة الاستثمارات المتواصلة التي ضختها الشركة على مدى السنوات الماضية، وهو ما أتاح تحقيق نتائج مبهرة في مستويات جودة التغطية، حيث وصلت تغطية شبكة الجيل الرابع /4G/ إلى 4.99بالمائة، في حين وصلت تغطية الجيل الثالث /3G/ إلى 99.8 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح- عائد إلى مساهمي الشركة- بلغ 2.231 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.199 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الإيرادات 12.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 13.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وتراجعت المصروفات التشغيلية إلى 7.8 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل 8.2 مليار درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

كذلك انخفضت قيمة النفقات الرأسمالية الموحدة بنسبة 32% لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 11% من الإيرادات الموحدة.