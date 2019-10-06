شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 6-10-2019 تواصل استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 6-10-2019 ، طبقاً لأسعار إغلاق الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية "ذكرى حرب أكتوبر". ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى: عملات ورقية سعر الدولار الأمريكى اليوم

سعر الدولار الأمريكى اليوم استقر سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.23 جنيه للشراء. 16.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.23 جنيه للشراء. 16.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 16.23 جنيه للشراء. 16.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.23 جنيه للشراء. 16.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.26 جنيه للشراء. 16.36 جنيه للبيع. Advertisements دولار سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.24 جنيه للشراء. 16.34 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.23 جنيه للشراء. 16.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 16.26جنيه للشراء. 16.36 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.75 للشراء، 17.95 جنيه للبيع. اليورو سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.90 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 53.13 جنيه للشراء، 53.76 جنيه للبيع.

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