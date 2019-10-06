شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أكتوبر، بعد هبوط بقيمة جنيهين فقط أمس السبت، ويتوقف التداول على الذهب في مصر يوم الأحد من كل أسبوع نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.
وشهد سعر الذهب عالميا أمس، تراجع من 1509 إلى 1504 دولار، وهو ما نعكس على أسعار الذهب فى مصر، وسجل الذهب اليوم فى مصر 683 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل اليوم 585 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5464 جنيها.
أوقية الذهب 1504 دولارا.
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.
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