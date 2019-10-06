شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 06 - 10 من أكتوبر الجاري.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، يناقش اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة يوم الأحد زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس مال الشركة من 25%، إلى 49%، ومناقشة مواضيع الأعمال العامة.

وفي ذات اليوم تستضيف دبي فعاليات الدورة الـ39 بمعرض ومؤتمر جيتكس 2019 " أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا" والتي تنعقد خلال الفترة من 6 -10 أكتوبر المقبل.

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وأما يوم الإثنين فيناقش مجلس إدارة شعاع كابيتال قرارات خاصة بأعمال الشركة. ويوم الثلاثاء المقبل تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة تكافل الإمارات لمناقشة تغير نسب تملك الأجانب والمواطنين.

وفي ذات اليوم ينعقد مجلس إدارة شركة دار التكافل لمناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة.

كما ينعقد اجتماع مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري المدرج بسوق دبي الماضي يوم الأربعاء القادم لمناقشة الأمور الداخلية والتقارير الدورية للمصرف.

ويحل في ذات اليوم موعد أحقية توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي شركة أدنوك للتوزيع المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.