شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر: تشغيل ملاحة سبيكة خلال أسبوع بعد الاتفاق مع محافظ شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تشغيل ملاحة سبيكة فى العريش التابعة للشركة خلال أسبوع.

وأضاف "عبد العزيز"، لـ"الخليج 365"، أنه التقى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتم الاتفاق على عمل كافة الترتيبات الأمنية بمعرفة المحافظة لإعادة تشغيل الملاحة الرئيسية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على طريقة تأمين مجموعة العمل المحدودة وتأمين مسار سيارات نقل الخام إلى ميناء شرق التفريعة وكذا تأمين الشركات المحلية التى تم التعاقد معها.

وتمثل ملاحة سبيكة بشمال سيناء 75% من الطاقة الإنتاجية لشركة النصر، إلا أن الملاحة متوقفة عن العمل من أول يناير 2018.

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وأشار أسامة عبد العزيز، إلى أنه بعد فتح ملاحة سبيكة فى ديسمبر 2018، ومعاينة الأوضاع بالملاحة على الطبيعة اتضح عدم جاهزية الملاحة للتشغيل، حيث يتطلب إعادة تشغيل الملاحة القيام بضبط قيعان ومناسيب أحواض التركيز والترسيب وتجهيز أحواض الصرف، مع إجراء الصيانات الجسيمة اللازمة لمصانع التكرير والغسيل ووحدات التعبئة الآلية، وصيانة محطة الطلمبات وصيانة المحولات وأبراج الكهرباء، بجانب أعمال التأمين اللازمة.

وأوضح أنه اقتصر التشغيل المبدئى للملاحة خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2019 على تصريف جانب من المخزون المتراكم بالملاحة، وكذلك إجراء عمليات التغذية لأحواض التركيز بالإضافة لعمل الصيانات اللازمة للوحدات الإنتاجية، تمهيداً لبدء تشغيل الملاحة بطاقتها الكاملة.

وكشف رئيس شركة النصر للملاحات، عن انخفاض مخزون الملاحة من الملح الخام من نحو 549 ألف طن إلى نحو 350 ألف طن، لافتا إلى أن مبيعات الملاحة بلغت نحو 15,872 مليون جنيه، منها نحو 8,267 مليون جنيه للسوق المحلى، ونحو 7,605 مليون جنيه للسوق الخارجى، بخلاف نقل كمية 112 ألف طن ملح خام ومغسول إلى ملاحة برج العرب.