13 سؤالا عن حق الاكتتاب بالبورصة.. أبرزها مزايا تداوله للمستثمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الشركات المدرجة بالبورصة، حال رغبتها فى زيادة رأس مالها إلى طرح حق الاكتتاب على مساهميها وفقا لنسبة كل مساهم فى رأس مال الشركة، وبموجب هذا الحق يكون لحامله الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال إحدى الشركات بنسبة ما يملكه فى أسهم الشركة، على أن يكون لهذا الحق قيمة أقل من السعر السوقى للسهم ليكون لقرار شراء حق الاكتتاب، ويقدم ”الخليج 365” 13 سؤالا عن حق الاكتتاب.





1- ما هو حق الاكتتاب؟ينشأ حق الاكتتاب فى الحالات التى تقوم فيها الشركة بالزيادة النقدية لرأس المال خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم فى رأس مال الشركة وبموجب هذا الحق يكون لحاملة الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال إحدى الشركات بنسبة ما يملكه فى أسهم الشركة، على أن يكون لهذا الحق قيمة أقل من السعر السوقى للسهم ليكون لقرار شراء حق الاكتتاب.





2- من هو صاحب حق الاكتتاب؟هو مالك سهم الشركة حتى تاريخ نهاية الحق خلال فترة الاكتتاب الأصلية ومشترى الحق طوال فترة تداول هذا الحق.





3- ما هى فترة ما قبل فتح باب الاكتتاب؟هى الفترة الزمنية من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة وحتى تاريخ فتح باب الاكتتاب (لا تقل عن 51 يوما) ويتداول خلالها حق الاكتتاب بالتبعية (متصلاً) بالسهم الأصلى.





4- ما قواعد تداول حقوق الاكتتاب؟تقوم البورصة بالإفصاح عن موعد بداية ونهاية التداول على حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى وذلك فى الفترة من تاريخ قيد حق الاكتتاب منفصلا فى أول يوم للسهم غير محمل بالحق بعد فتح باب الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة، يكون تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى من تاريخ فتح باب الاكتتاب وإدراج حقوق الاكتتاب على قاعدة التداول بالبورصة وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب.

تلتزم البورصة بتوكيد حق الاكتتاب باستخدام نظام الترقيم الدول بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزى على أن يتم إدراجه على قاعدة بيانات التداول خلال فترة تداوله بهذا الكود منفصلا عن السهم الأصلى لذات الشركة.

يكون سعر فتح حق الاكتتاب فى أول جلسة تداول له هو الفرق بين أخر سعر إقفال للسهم محملا بالحق والسعر النظرى المحسوب للسهم غير محمل بحق الاكتتاب (وهو سعر إقفال السهم فى نهاية جلسة تداول السهم محمل بحق الاكتتاب مضروبا فى عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة مضافا إليه (سعر الاكتتاب مضروبا فى عدد أسهم الزيادة مقسوما كله) على أجمالى عدد الأسهم بعد الزيادة لا يجوز التعامل على حقوق الاكتتاب من خلال آلية الشراء بالهامش أو البيع على المكشوف.

للبورصة تقرير نسبة التحرك السعرى المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة وبما لا يجاوز الحدود السعرية المقررة على أسهم الشركة تسرى كافة القرارات تعليق التداول أو الإيقاف السارية على الأسهم الأصلية على حقوق الاكتتاب.





5- ما هو السعر النظرى للسهم؟هو قيمة حق الاكتتاب فى أول يوم لتداول منفصل عن السهم الأصلى وهو الفرق بين سعر السهم محملاً بالحق فى الاكتتاب وبين سعر السهم غير محمل بالحق.

السعر النظرى يمكن احتسابه بإضافة مجموع رأس المال السوقى قبل الزيادة الى قيمة الزيادة مقسوما على عدد أسهم الشركة بعد الزيادة.





6- ما فترة الاكتتاب الأصلية؟هى الفترة المحددة للاكتتاب فى أسهم الزيادة النقدية للشركة المصدرة والمنصوص عليها بإعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف والتى لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى أسهم الزيادة ومع ذلك تنتهى المدة المشار إليها – قبل مضى الثلاثين يوماً – بتمام اكتتاب المساهمين القدامى فى أسهم الزيادة كل بحسب نصيبة فيها.





7- ما فترة اكتتاب إعادة التغطية؟الفترة المحددة للاكتتاب فى الجزء غير المغطى من أسهم الزيادة النقدية لرأس المال والتى يتم فيها السماح بالاكتتاب فى الأسهم غير المعطاة فى المرحلة الأولى دون التقيد بنسبة المساهمة فى حالة إذا ما قررت الشركة إعادة طرح الجزء غير المغطى للاكتتاب مرة أخرى.





8- ما خيارات المساهم بشأن حق الاكتتاب؟يكون أمام المساهم القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطة المختصة بالزيادة القيام بما يلى:

- فى التقدم للبنك المتلقى للاكتتاب فى أسهم الزيادة لسداد ثمن شراء أسهم الزيادة التى يخول له الحق الحصول عليها.

- بيع أسهمه الأصلية محملة بالحق فى الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة إلى أى مستثمر جديد الذى قد يكتتب فى أسهم الزيادة بهذا الحق أو قد يعيد بيع هذه الأسهم محملة بالحق.

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يلاحظ أن عدم التصرف فى هذا الحق بالبيع أو الاكتتاب بموجبه وعدم ممارسته خلال فترة الاكتتاب بترتب عليه اضرار بالمساهم وانخفاض ثروته.

9- كيف يتم تداول حق الاكتتاب منفصلاً؟يمكن للمساهم القديم الاحتفاظ بأسهمه الأصلية والتصرف فى حقوق الاكتتاب وذلك ببيعها كلها أو جزء منها والحصول على مقابل نقدى لهذه الحقوق يعوض الانخفاض فى نسبة مساهمته نتيجة عدم الاكتتاب فى كل أو جزء من أسهم الزيادة وذلك إذا لم تكن لدى هذا المساهم سيولة تمكنه من الاكتتاب فى أسهم الزيادة.

قد يقوم المساهم الأصلى ببيع جزء أو كل أسهمه الأصلية بدون الحق وشراء حقوق إضافية تمكنه من الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بالإضافة الى الحقوق الحالية له.

10- ما مميزات تداول حق الاكتتاب للمستثمر؟يتيح للمساهم غير الراغب فى الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريا الفارق بين سعر السهم محملاً بالحق وبين سعر السهم غير محمل بالحق. 10- ما مميزات تداول حق الاكتتاب للمستثمر؟يتيح للمساهم غير الراغب فى الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريا الفارق بين سعر السهم محملاً بالحق وبين سعر السهم غير محمل بالحق.

يوفر السيولة للمساهمين الحاليين غير الراغبين بالمشاركة بزيادة رأس مال الشركة دون الحاجة لبيع أسهمهم ودون انخفاض فى القيمة السوقية لمساهمتهم فى الشركة وذلك عن طريق بيع حقهم لآخرين يرغبون بالاكتتاب باسمه.

يمنح الفرصة للمساهمين الحاليين الذين لا تتوفر لديهم القدرة المالية على المشاركة فى الاكتتاب الخاص عن طريق تسييل جزء من مساهمتهم واستخدام المتحصلات من عملية البيع فى المشاركة بالاكتتاب.





11- ما الخيارات المتاحة للمساهمين الذين لهم حق الاكتتاب؟ممارسة الحق فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة بكامل حقوق الاكتتاب المملوكة له للحفاظ على نسبة ملكيته فى الشركة.

أو فى هذه الحالة قيام المساهم ببيع حقوق الاكتتاب أو جزءا منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة فى السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على مال مقابل البيع الجزئى أو الكلى لحقه.

أو شراء حقوق اكتتاب إضافية عن طريق السوق، حيث يتيح النظام إدخال أوامر الشراء (وأوامر البيع أيضاً) عن طريق شركات الوساطة طوال فترة تداول حق الاكتتاب ويكون لجميع المشترين لحقوق الاكتتاب المشاركة فى زيادة رأس مال الشركة بعدد حقوق الاكتتاب المشتراه.





12- ما فترة تداول حقوق الاكتتاب فى البورصة؟تلتزم الشركة بألا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى اخر يوم لتداول حق الاكتتاب بالتبعية من السهم الأصلى عن خمسة عشر يوماً، وكذلك أن لا تقل فترة الاكتتاب فى أسهم الزيادة التى يتداول خلالها حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب.

يكون تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى من تاريخ فتح باب الاكتتاب وأدرج حقوق الاكتتاب على قاعدة التداول بالبورصة وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب.

على أن تلتزم الشركة فى حالة تداول حق الاكتتاب بالتبعية الأصلى عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.



13- ما التزامات شركة السمسرة عند تعاملها على حقوق الاكتتاب؟ 13- ما التزامات شركة السمسرة عند تعاملها على حقوق الاكتتاب؟ توقيع العميل على إقرار يرفق بطلب الشراء-لمرة واحدة للورقة الواحدة – يوضح علمه بطبيعة حق الأولوية فى الاكتتاب وبسقوط الحقوق التى تم شرائها فى حالة عدم القيام بالتصرف فيها خلال فترة تداولها مع توضيح بداية ونهاية المدة التى يجوز فيها بيع هذه الحقوق وكذلك بسقوط حقوق الأولوية فى الاكتتاب التى تم شرائها (أو جزء منها) فى حالة عدم الاشتراك فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.

فى حالة قيام العميل بإصدار أوامر الشراء عن طريق الهاتف تلتزم الشركة بإحاطته بما ورد بالبند السابق فى المكالمة الهاتفية المسجلة لطلب شراء هذه الحقوق.

فى حالة قيام العميل بإصدار أوامر الشراء عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) يجب ظهور رسالة على موقع التداول الإلكترونى للشركة تفيد مضمون ما ورد بما سبق.