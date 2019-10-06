شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: خطة لخفض خسائر شركات المطروقات والمواسير وميتالكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية عن اعتماد خطة لخفض خسائر 3 شركات تابعة، هى النصر للمواسير والنصر للمطروقات والمصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه تم الاستغناء عن عدد من العمال المتعاقدين بهدف تخفيض الإنفاق الشهرى، لتلك الشركات وضمن جدول هيكلة شامل، لافتا أنه من المتوقع أن تتحسن نتائج تلك الشركات، وتتحول شركة النصر للمطروقات والنصر للمواسير للربحية العام المالى الجارى، فيما من المتوقع أن تتحول ميتالكو إلى الربحية بغضون عامين.

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وأوضح أن شركة النصر للمطروقات خاسرة 12.3 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 وبلغت الإيرادات المحققة 78.1 مليون جنيه.

كما خسرت شركة النصر للمواسير 18.9 مليون جنيه، وحققت 204.9 مليون جنيه إيرادات، كما حققت ميتالكو خسائر بلغت 106.6 مليون جنيه، وبصافى إيرادات بلغت 150.2 مليون جنيه.

وتعانى شركات القابضة المعدنية من ارتفاع عدد العمال بجانب ارتفاع قيمة استهلاك الطاقة نظرا لتقادم المعدات بجانب احتياج المعدات لتحديث وصيانة دورية.