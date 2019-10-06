شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الإسكان": تنفيذ آلاف الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيتم تنفيذ مشروع إسكان اجتماعى فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بما يتضمنه من وحدات استثمارية وتجارية وخدمية وإدارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ هذا المشروع بشقية (اجتماعى – استثمارى) بصورة عاجلة.

وأوضحت أن تنفيذ الوحدات بمدينة الغردقة تتم كالتالى "5100 وحدة إسكان اجتماعى بمساحة 90م2 بمنطقة أبوعشرة، و900 وحدة إسكان اجتماعى بمساحة 75م2 بمنطقة أبوعشرة، ويتم بيعها وفقاً لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120م2 بمنطقة البدارى، و1240 وحدة إسكان استثمارى بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثمارى بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحى.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن الموافقة تضمنت تنفيذ 400 وحدة تجارية بالمواقع السابق ذكرها (اجتماعى - متميز - استثمارى)، بحيث يتم استخدام العائد المُتوقع من بيع تلك الوحدات فى تخفيض تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى، ولا يتم البدء فى تنفيذ المشروعات المذكورة إلا بعد صدور قرارات تخصيص قطع الأراضى من رئيس مجلس الوزراء لصالح الصندوق للقيام بإنشاء وحدات إسكان اجتماعى واستثمارى عليها وإقامة المبانى التجارية والإدارية والخدمية اللازمة لها، على أن تتحمل كل محافظة تكلفة شبكات المرافق الخارجية (مياه ــ صرف ــ كهرباء ــ غاز ــ تليفونات) من موازنتها، مشيرة إلى أن الموافقة تضمنت أيضاً طرح إعلان بيع الوحدات الاستثمارية لاستبيان الطلب الفعلى، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.