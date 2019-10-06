شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تشترى خط.. ننصحك بمشاهدة تقرير جهاز تنظيم الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يقع العديد من عملاء الهاتف المحمول فى حيرة شديدة عند محاولة شراء خطوط جديدة أو الانتقال بأرقامهم الخاصة إلى شبكة أخرى، وذلك لعدة أسباب منها العروض السعرية والترويجية وأيضا مستوى الخدمة والتى تحتل فى الغالب المرتبة الأولى باهتمامات العملاء، لاسيما مع صعوبة الاستمتاع بالعروض الترويجية، إذا ما واجه البعض تراجعا لمستوى الخدمة للشبكة المتعاقد معها.

ولمواجهة هذا الأمر بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنشر تقرير شهرى خاص بمستوى جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة عبر موقعه الإلكترونى للشهر الثانى على التوالى، حتى يتسن لكل عميل معرفة مستوى الخدمة للشركة المتعاقد معها، وحسم أمره إذا ما أراد الانتقال بنفس رقمه إلى شبكة أخرى أو شراء خط جديد.

ولن يحتاج العميل إلى وقت طويل لاختيار الشبكة الأفضل فى جودة الخدمة، فقط يستغرق عدة دقائق لتصفح تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يكشف عن مناطق ضعف الخدمة للشركات وأكثرهم انقطاعا للخدمة الصوتية وما يتعلق برداءة الصوت وجودة خدمات الإنترنت.

وينشر التقرير بشكل مفصل بجميع مناطق الجمهورية عبر الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويصدر الجهاز أيضا وهو حكم بين مشغلى الخدمة وشركات المحمول، تقرير مبسط لمن يصعب عليه التعامل فنيا مع نتائج قياسات واختبارات جودة الخدمة، وهو ما يسهل على العميل اختيار الشبكة التى يحتاجها فى المنطقة التى يتواجد بها.

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ويتم اختبار جودة خدمات المحمول، عبر المركز القومى لمراقبة أداء جودة الخدمة، التابع للجهاز والذى تم إنشاؤه فى يوليو الماضى، بتكلفة 50 مليون جنيه ويتم اختبار جودة الخدمة بأجهزة حديثة للغاية.

وأصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره الثانى حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، والذى أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

وكان تقرير شهر أغسطس قد شهد تحسن جميع شركات المحمول فى قياسات شهر أغسطس عن شهر يوليو، حيث انخفضت عدد المناطق الإجمالية التحاسبية لتقديم جودة الخدمة (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (7) مناطق (24 منطقة تفصيلية) فى شهر يوليو إلى عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية) فى شهر أغسطس ولشركة اتصالات انخفض العدد من (27) منطقة (45 منطقة تفصيلية) إلى (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)، ولشركة أورانج انخفض العدد من (30) منطقة (46 منطقة تفصيلية) إلى (22) منطقة(39).

وبالنسبة لشركة we، لم يحدث تحسن فى الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير فى خدمات البيانات فى معظم أنحاء الجمهورية، وتتركز مشاكل عدم بدء المكالمات فى القاهرة والجيزة لشركة we، والجيزة فقط لاتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة أورانج، فيما تحسنت مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ لكل الشركات.

فيما أظهر التقرير، أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we فى معظم أنحاء الجمهورية.