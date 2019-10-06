الاقتصاد

معرض تراثنا يختتم فعالياته اليوم و10 حرف تراثية يبرزها المعرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم معرض تراثنا فعالياته اليوم الأحد، بعد أن استمر بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجارى، والذى نظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشارك فيه 500 عارض لكافة الحرف اليدوية.

ويضم معرض تراثنا العديد من الصناعات والحرف التراثية المختلفة منها الكليم اليدوى- التللى- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمى- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش - تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوى- خزف- مفروشات- جلود- صوانى وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص. 

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض تراثنا أكبر معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى مصر يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

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