شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة طرق الشارقة» تستعرض خدماتها الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في أسبوع «جيتكس2019» من خلال جناح حكومة الشارقة لعرض حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع الإعلان عن بعض المشاريع والخدمات الجديدة .

وقال محمد عبدالله البريمي مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة إن «أسبوع جيتكس للتقنية» أصبح من أكثر المعارض تأثيراً في مجال تقنية المعلومات وصناعة التكنولوجيا ويمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز الذي تشارك فيه أضخم الشركات والمؤسسات على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

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