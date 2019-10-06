شكرا لقرائتكم خبر عن 112.4 مليون جنيه خسائر الهندسية للسيارات.. قبل انضمامها للقابضة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت خسائر الشركة الهندسية لصناعة السيارات 112.4 مليون جنيه عن العام المالى 2017-2018، وذلك قبل انضمامها إلى الشركة القابضة المعدنية من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. وحققت الشركة فقط 43.1 مليون جنيه إيرادات عن نفس العام المالى بحسب البيانات الملية الرسمية للشركة.

وانضمت الشركة للقابضة المعدنية بقرار جمعيتها العامة غير العادية فى 17 يناير الماضى، حيث وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به إلى 900 مليون جنيه ليستوعب الزيادة فى رأس المال المصدر والمدفوع، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الخسائر المرحلة وخسائر العام المالى 2017/2018.

جدير بالذكر أنه تم نقل الشركة الهندسية إلى القابضة المعدنية لتنضم إلى شركة النصر للسيارات والتى خسرت بدورها 14.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2017-2018، وحققت 6.5 مليون جنيه إيرادات فقط.

من المنتظر تصنيع سيارات كهربائية فى الشركتين بالتعاون مع شركة صينية تم الاتفاق معها مؤخرا.