شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة وجوب سحب 2000 «تسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور بالطرق السريعة،في الولايات المتحدة أول أمس الجمعة: إنها تراجع ما إذا كان يتعين على شركة تسلا سحب ألفين من سياراتها الكهربائية في مايو / أيار بدلاً من إجراء تطوير للبرمجيات لإصلاح عيب يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في بطارية السيارة.
وقالت الإدارة: إنها بدأت مراجعة لتقييم الادعاءات التي وردت في التماس بشأن طريقة معالجة «تسلا» لتطوير البرمجيات في السيارات من طرازي «إس» و«إكس» من سنوات ما بين 2012 و2019. (رويترز)
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