مراجعة وجوب سحب 2000 «تسلا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور بالطرق السريعة،في الولايات المتحدة أول أمس الجمعة: إنها تراجع ما إذا كان يتعين على شركة تسلا سحب ألفين من سياراتها الكهربائية في مايو /‏‏ أيار بدلاً من إجراء تطوير للبرمجيات لإصلاح عيب يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في بطارية السيارة.

وقالت الإدارة: إنها بدأت مراجعة لتقييم الادعاءات التي وردت في التماس بشأن طريقة معالجة «تسلا» لتطوير البرمجيات في السيارات من طرازي «إس» و«إكس» من سنوات ما بين 2012 و2019. (رويترز)