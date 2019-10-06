الإمارات تشرع نوافذ المستقبل بمفتاح «الجيل الخامس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تفتح الإمارات صباح اليوم نوافذ المستقبل، متحدثة بلغة شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة وشبكات إنترنت الأشياء، مع انطلاق أعمال الدورة 39 ل«أسبوع جيتكس للتقنية 2019» بعيون مفتوحة على أشدها تجاه تقنيات المستقبل.

أخذت الإمارات بناصية الاتصالات وتقنية المعلومات الأحدث في العالم ومنذ العام 1981 لانطلاق معرض «الخليج الأول للكمبيوتر» في دبي، ليصبح الحدث التقني الأكبر على مستوى المنطقة وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والثالث من نوعه في العالم، تقصده أكثر من 4500 جهة حكومية وشركة متخصصة وحضور أكثر من 100 ألف خبير، لتقديم أحدث ما توصل إليه العالم في التقنيات.

وتستنفر آلاف الجهات الحكومية والشركات اليوم وعبر «أسبوع جيتكس للتقنية» لاستعراض عشرات الآلاف من المنتجات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأحدث في العالم، والتي تُسهم في إسعاد سكان وزوار الإمارات، وتطوير آلاف الخدمات في جميع القطاعات.

وباتت الإمارات نافذة مفتوحة لدول المنطقة وإفريقيا للوصول إلى المستقبل الرقمي وما فيه من فوائد وفرص اقتصادية في المنطقة تزيد على 200 مليار دولار سنوياً، تمثل روافد اقتصادية جديدة لم تكن موجودة من قبل.

ساهمت توجهات الإمارات، عبر توجهاتها للاقتصاد المعرفي القائم على خدمات الاتصالات وتقنية والمعلومات، في توفير نماذج واقعية للانتقال إلى نماذج عمل جديدة باتت دول المنطقة والعالم تشير إليها بالبنان، ساعية إلى استنساخها للانتقال بالاقتصاد ومجالات عديدة أبرزها التعليم والصحة والنقل إلى مستقبل أفضل.