شكرا لقرائتكم خبر عن لا تؤججوا نزاع «بوينج - إيرباص» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



بلومبيرج

يبدو أن النزاع التجاري الباهظ التكلفة والأطول في العالم حتى الآن، قد ينتهي إلى تصعيد خطير في تبادل القذائف ما لم تظهر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيداً من التعقل.

فقد سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، بمواصلة فرض التعريفات على الصادرات الأوروبية التي تطال ما قيمته 7.5 مليار دولار، ومن المحتمل أن تشمل الطائرات وقطع غيار الطائرات والسلع الفاخرة. وما لم تمارس إدارة الرئيس دونالد ترامب ضبط النفس في فرض هذه الرسوم الجديدة، فإن الجانبين يتجهان نحو تصعيد باهظ التكلفة.

يتعلق الخلاف الأخير بشركات صناعة الطائرات. في عام 2004، رفعت الولايات المتحدة دعوى في منظمة التجارة العالمية تتهم شركة إيرباص، تدعمها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا - بالاستفادة من المساعدات الحكومية غير القانونية. وتقدمت أوروبا بشكوى مماثلة ضد شركة بوينج الأمريكية العملاقة، وظل الجانبان يتبادلان المطالب والمطالب المضادة منذ ذلك الوقت، فيما تحول إلى أكبر قضية في تاريخ منظمة التجارة العالمية.و بعد قبول منظمة التجارة العالمية بالمطالب الأمريكية بفرض التعرفة الجمركية كحلٍّ، من المرجح أن يتم البت في مطالب الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

على الرغم من أن إدارة ترامب ستعلن بالتأكيد هذا القرار بمثابة انتصار، إلا أنه ليس هناك ما يستدعي الاحتفال به. ذلك أن فرض مثل هذه التعريفات سيرفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين ويكون بمثابة عقبة في وجه الاقتصاد الأمريكي. ويعتمد مصنع إيرباص في موبايل بولاية ألاباما الأمريكية، على الأجزاء المستوردة لتجميع فئة الطائرات A320 ؛ التي يستخدمها الكثير من شركات الطيران الأمريكية على نطاق واسع، وقد أطلقت تلك الشركات جرس الإنذار. كما أن الاتحاد الأوروبي لن يستسلم لهذه العقوبة وهو يهدد بفرض رسوم على حوالي 4 مليارات دولار من الصادرات الأمريكية إذا أصر ترامب على موقفه. وإذا ما كسب القضية ضد شركة بوينج، فقد يحصل على إذن لفرض معايير أشد في المستقبل.

ولا يخفى أن مثل هذه التعريفات المتبادلة مؤذية للغاية. لكن النزاع يمكن أن يلحق أضراراً أكبر بالعلاقات التجارية البالغة قيمتها 1.3 تريليون دولار بين الجانبين، وهذا يعني تضرر الجميع. فقد يؤدي إلى تقويض المحادثات حول صفقة تجارة حرة جديدة، وهي متوقفة حالياً. كما تتضرر الأولويات المشتركة الأخرى - مثل الضغط على الصين لإصلاح ممارساتها التجارية أو إصلاح النظام التجاري العالمي. وسوف تتصاعد التوترات بين الحلفاء المفترضين دون مبرر.

وتترك حروب ترامب التجارية الفوضوية آثاراً سلبية عميقة على الاقتصاد العالمي. فقد خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بحجم نمو التجارة العالمية. وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي من أن «النزاعات التجارية المتصاعدة تؤثر بشكل متزايد في الثقة والاستثمار، مما يزيد من عدم اليقين في رسم السياسات، ويزيد من المخاطر في الأسواق المالية ويعرض آفاق النمو الضعيفة في جميع أنحاء العالم لمزيد من الخطر».

مع تصاعد المخاوف من الركود، فإن آخر ما يحتاج إليه العالم هو معركة أخرى باهظة الثمن وغير منطقية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا كان من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فسيكون كلا الجانبين في وضع أفضل. في أوائل التسعينات من القرن الماضي، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن دعم شركات صناعة الطائرات الكبيرة، لكنه تلاشى بسبب مزاعم بأن أوروبا تنتهك شروطه. ولا شك أن التوصل إلى اتفاق مشابه الآن سيكون أفضل بكثير من تسوية الخلافات بين بوينج وإيرباص،وهي كثيرة، بهذا الأسلوب.

لقد بذلت منظمة التجارة العالمية قصارى جهدها لتسوية هذه القضية المعقدة. ولكن الحقيقة هي أنها تعتمد على حسن نية أعضائها في السعي إلى الحل، وليس على الانتقام. وما يجري اليوم يبدو محبطاً وغير واقعي.