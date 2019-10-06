شكرا لقرائتكم خبر عن المحفزات.. عنوان تسريع نبض القطاع المالي وإيقاع النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

يواجه القطاع المالي في الإمارات كأي قطاع في العالم جملة من التحديات، فإذا ما تحدثنا عن المصارف نجد خفض الفائدة وانخفاض الائتمان والتوطين من القضايا الأساسية إضافة إلى إيقاع نمو الاقتصاد الوطني والتحديات الأخرى الناتجة عن تطورات الاقتصاد العالمي.

ولا تختلف التحديات كثيراً بالنسبة لقطاعي الاستثمار والصيرفة عما يواجه القطاع الخاص من ارتفاع التكاليف ورسوم وإيجارات، لذا لا تكاد مطالبات العاملين في القطاع تخرج عن هذا النطاق كثيراً. وترتبط جميع القطاعات المالية بعنصر أساسي مهم هو الثقة،. ثقة المستثمر والمستهلك. الثقة التي تسعى حكومة الإمارات إلى تعزيزها من خلال العديد من المبادرات التحفيزية الفعالة.

وتوافق العاملون في القطاع المالي على مطلب رئيسي يتمثل في الإسراع بتنفيذ قرارات ومبادرات التحفيز التي أعلنت عنها حكومة الإمارات والحكومات المحلية خلال الفترة الماضية والرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار.

تضمنت دفعة المبادرات التحفيزية التي أعلن عنها في الأشهر الماضية العديد من العناصر المشجعة للنمو، لكن كما يرى الخبراء لم يواكب إيقاع التنفيذ لهذه المبادرات طموح القطاعات المالية وقطاعات الأعمال.

وللقطاع المالي إلى ذلك مقترحات أخرى لتعزيز النمو وتشجيعه في المرحلة المقبلة، فبالنسبة للقطاع المصرفي، الذي يتمتع اليوم بمستويات سيولة هي بين الأعلى منذ أعوام في الوقت الذي نرى فيه مستويات الاقتراض عند أدنى مستوياتها، يرى الخبراء أن السبب في ذلك يرجع للتباطؤ الحالي في الأنشطة الاقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة، وإحجام البنوك عن الإقراض للقطاع الخاص، بخاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة.

شهية المخاطرة

أكد الخبراء أن عوامل عدة أسهمت في تباطؤ نمو الائتمان في الفترة الراهنة أبرزها تراجع شهية البنوك للمخاطرة بصورة حادة، وحقيقة أنها باتت اليوم تؤثر توظيف سيولتها في أدوات أكثر استقراراً مثل أدوات الدخل الثابت كسندات الخزانة.

وتطرقوا إلى سبل مختلفة لتشجيع البنوك على العودة للإقراض من بينها تعزيز الحكومة دورة رأس المال من خلال تقصير فترات سداد الشركات في المشاريع الحكومية إلى 30 يوماً، فهذا من شأنه أن يشيع جواً من الطمأنة في السوق يشجع على عودة دوران العجلة الاقتصادية بالسرعة المطلوبة لتعزيز النمو.

ومن المقترحات الأخرى لاتحاد مصارف الإمارات وضع برنامج ضمان حكومي يشجع البنوك على الإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة.

بطء التداول

ولأسواق المال هموم أخرى لعل الأساس فيها هو عودة الثقة بعد التحديات التي صادفتها شركات مدرجة وبطء في حركة التداول طال أمده، ولعودة الثقة لا بد من طمأنة المساهمين بتشجيع حركة التداول عبر تسريع خطط رفع سقف تملك الأجانب في الشركات المدرجة، وضخ دم جديد إلى السوق، من قبيل إدراج شركات كبيرة تحرك الأسواق وتستقطب الاستثمار الأجنبي. ولفت الخبراء كذلك إلى أهمية خلق استثمار مؤسسي قوي من خلال ضخ صناديق تقاعد حكومية وللقطاع الخاص للسيولة في الأسواق المحلية لتعزيز نموها.

أما على مستوى السندات فتبقى الدعوة المتجددة لخلق أسواق رساميل بالعملة المحلية ومنحنى عائد تسترشد به الشركات الراغبة في إصدار صكوك أو سندات لتحقيق العمق المرغوب لأسواق الدولة.

فيصل كلداري: برنامج لضمان القروض تحت مظلة حكومية

قال فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»: «لقد وضعت قيادتنا الرشيدة على رأس أولوياتها إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم و هي تؤكد من خلال مبادراتها أن سبل الإبداع في تطوير العمل الحكومي لا حدود لها.

وقد نجحت الإمارات في التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار، وبرهنت مجدداً على قدرتها في التعامل مع كافة التحديات ومواجهة كافة الصعوبات.

وقال إن حكومة الإمارات، تسير بخطى واثقة وسريعة نحو التنمية والرفاه التي أرسى دعائمهما الآباء المؤسسون، فالإمارات أضحت اليوم بفضل رؤية قيادتها الثاقبة والواضحة من أفضل دول العالم ونموذجاً للتنمية الشاملة. وهي تؤكد من خلال مبادراتها عزمها على تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين.

وأكد كلداري، أهمية المبادرات التحفيزية الفعالة لحكومة الإمارات والرامية إلى تشجيع نمو الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وقال: «نتطلع لمعرفة ملامح الخطة الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخاصة للقطاع المصرفي مرآة النمو الاقتصادي».

وقال إن القطاع المالي وتحديداً المصرفي ركيزة النمو الاقتصادي للدولة، ولفت إلى أن مستويات السيولة في القطاع اليوم هي في أعلى مستوياتها، ما يعكس استقرار القطاع، الذي تتمتع بنوكه بمستويات رسملة صحية للغاية، لكنه يظهر في الوقت نفسه فرصاً أكبر في المرحلة المقبلة لإقراض القطاعات المختلفة بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، وهنا يمكن أن تلعب المحفزات دوراً رئيسياً في تشجيع البنوك على الإقراض للقطاع بإيقاع أعلى يعزز نموها.

ولفت إلى أن مستويات الإقراض في الوقت الحالي ما زالت محدودة، قائلاً إن عدداً من المحفزات يمكن اعتمادها على هذا المستوى ربما من خلال برنامج لضمان القروض تحت مظلة حكومية.

وتحدث عن مبادرة طرح المزيد من الفرص الوظيفية للشباب المواطن في القطاع المصرفي، مؤكداً أن وجود المواطنين في العمل المصرفي، يعد قضية حيوية لا بديل عنها، ليس فقط بسبب تفهمهم لطبيعة السوق والعملاء وإنما أيضاً بسبب الطابع الحيوي لدور القطاع المصرفي.

عبدالجبار الصايغ: حجم الطموح يتطلب العمل بوتيرة متسارعة

قال عبدالجبار الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة «نور كابيتال» إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في ظل قيادة حكيمة تخطط بمنهج واضح وقويم، لكن مع ذلك فإن طموح الدولة لا حدود له وهي تسعى باستمرار لاستشراف المستقبل لمختلف القطاعات، الأمر الذي مكنها من تطوير منظومة تشريعية اقتصادية جعلت الإمارات من أبرز الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات في المنطقة والعالم، ورسخت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأكد أن التشريعات والقوانين الاقتصادية تحتاج إلى تعاون وتكاتف جميع الأطراف ولا يمكن أن تكون فاعلة أو ذات نتائج إيجابية ما لم تسهم في تنفيذها مختلف المؤسسات والدوائر الرسمية والمعنية.

وأضاف قائلاً إن الإمارات تمتلك منظومة تشريعية متطورة ومرنة، تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث إن هذه المنظومة تسهم في تعزيز تنافسية الدولة في جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات، وترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.

وأشاد الصايغ بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة فاعلية قانون الإفلاس والذي سيساهم في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية، حيث يشكل قانون الإفلاس، إحدى أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، نظراً لما يوفره من حماية لكافة الأطراف المعنية، فضلاً عن دوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال، التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة، توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال.

وأضاف: إن حجم الطموح يتطلب مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق المنجزات التي يتطلع لها الجميع في المستقبل، خاصة في ظل المتغيرات الدولية.

ناصر النابلسي: تنامي المنافسة يقيد نمو «الصغيرة»

قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»: التحديات الأساسية التي تواجه قطاع المال المحلي تتمثل في تباطؤ نمو الائتمان، وانخفاض معدلات الفائدة، إضافة إلى الضغوط من قطاع العقارات، فتعرض البنوك للقطاع مازال مرتفعاً، ما قد يزيد الضغوط على القطاع، ما لم نرَ في المرحلة المقبلة مبادرات أكبر للحد من المعروض في السوق العقاري.

ولفت إلى وجود العديد من المقترحات التي يمكن أن تصب في صالح جهود تعزيز أداء القطاع، بما في ذلك برامج المحفزات، وضخ المزيد من السيولة في السوق.

وتحدث عن التحديات أمام قطاع الأعمال، ومن بينها ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال وصعوبة تعيين المهارات مع ارتفاع التكلفة، وقال إن تشديد بعض النظم يؤثر في الربحية، لافتاً إلى أهمية خفض التكلفة لتشجيع نمو القطاع.

وأشار إلى أن ارتفاع المنافسة أدى إلى تنامي الضغوط على رسوم إدارة الأصول على سبيل المثال، ما يعني هيمنة الشركات الكبرى على حصة 90% من السوق، تاركين مجالاً محدوداً أمام الشركات الصغيرة.

رولا أبو منة: التوطين منافسة صعبة مع القطاع الحكومي

قالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» الإمارات حول تحديات التوطين وفرصه: إن هناك عدداً من القضايا على هذا المستوى، أبرزها عدم معرفة الشباب من المواطنين بالمزايا التي يمكن أن يقدمها لهم القطاع، إضافة إلى المزايا المالية التي يحصل عليه الخريج الجديد حين يلتحق بالقطاع الحكومي، والتي قد تكون أكثر كثيراً من نظيرتها في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بشكل عام، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة أمام القطاع الخاص.

وتحدثت عن جهود البنك للحفاظ على نسب التوطين من خلال استقطاب وتدريب الكفاءات الوطنية في المجال المصرفي بشقيه الإسلامي والتقليدي، وقالت: إنه يركز على نشر ثقافة الجدارة والاستحقاق في بيئة العمل من خلال التركيز على النتائج النهائية، وليس على مكان أو ساعات العمل. وفي هذا الإطار، أطلق برنامج «الدوام المخفض» الذي يتيح للموظفين المواطنين والمواطنات اختيار ساعات العمل المناسب لظروفهم ومتطلّباتهم الشخصية .

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محمد الأنصاري: تنظيم علاقة المستأجر والمؤجر

قال محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إن القطاع لا يتوقع دعماً مباشراً، فالدعم الحقيقي له هو نمو الاقتصاد فحركة قطاع الصيرفة من حركة الاقتصاد، وانتعاش نمو القطاعات الأخرى يعني انتعاشة موازية في النمو، لافتاً إلى أن هموم شركات الصيرفة لا تختلف كذلك في طبيعتها عن هموم القطاع الخاص بشكل عام من ارتفاع التكاليف وطالب بتنظيم أكبر للعلاقات بين المؤجر والمستأجر بحيث لا يستغل المؤجر أوضاعاً معينة لرفع الإيجارات، وقال إن هناك تنظيماً على هذا المستوى، لكن مازالت هناك حاجة لفرض المزيد من الضوابط على هذا المستوى.



10مطالب رئيسية

1- سرعة تنفيذ المحفزات

2- ضمان حكومي للمتوسطة والصغيرة

3- تعزيز دورة السيولة بتسريع دفعات الحكومة

4- صندوق تقاعد للمقيمين يستثمر محلياً

5- محاسبة فعالة لتعزيز الثقة بالأسهم

6- خلق أسواق رساميل بالعملة المحلية

7- رفع سقف تملك الأجانب في الشركات المدرجة

8- طرح شركات عملاقة في أسواق الأسهم

9- دفع الاستثمار المؤسساتي محلياً

10- إعادة دراسة دمج سوقي الأسهم



طارق قاقيش: محاسبة فعالة لتعزيز الثقة

طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى «ميناكورب» قال: إن العنصر الغائب في معادلة النمو في الأسواق المالية في المرحلة الماضية وإلى اليوم كان الثقة، الأمر الذي يرجع لأكثر من سبب، فالمستثمر لا يثق بوجود عملية محاسبة لمديري الشركات أو مجالس إداراتها على القرارات الخاطئة التي يتخذونها وتؤدي إلى إفلاس شركات، أو وقوعها في فخ المديونية وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة هذه المشاكل، لتعود إلى ممارسة أعمالها كسابق عهدها، وهو ما تسبب في غياب المستثمر طويل الأجل.

وقال: إن هيئة الأوراق المالية والسلع بذلت الكثير من الجهد المحمود على هذا المستوى، ومن بين ذلك نظام لتمييز الشركات ذات الخسائر المتراكمة التي تتكبد خسائر أكثر من 50% من رأس مالها، واقترح أن يشمل النظام الشركات بأقل من هذه النسبة، بما يضمن صيانة استقرارها قبل تردي أوضاعها بصورة أكبر.

وتحدث عن عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز أداء القطاع وتشجيعه، منها تطبيق برنامج صناديق تقاعد للوافدين والمقيمين، والذي يوفر حلاً بالنسبة لوجود استقرار اجتماعي ومالي للوافدين، وفي الوقت نفسه يمكن من خلاله أن تدعم هذه الصناديق الأسواق باستثمار أموالها في أصول محدودة المخاطرة، والتي تحقق عائداً يفوق التضخم، وهو ما يسهم في تحريك أسواق السندات المحلية الذي ازدادت أهميتها بعد الأزمة المالية العالمية، وحصدت إقبالاً أعلى من كبريات الشركات.

وأبرز مقترحاً آخر متعلقاً بصناديق الاستثمار المتداولة، لافتاً إلى وجود مبادرات على هذا المستوى من القطاع الخاص، لكنها لم تكلل بالنجاح. وقال: إن الشركات العالمية تتجه إلى الصناديق المتداولة لانخفاض رسوم الإدارة وسرعة الوصول للسوق، وهو ما يؤثر في نسبة السيولة، ونمو هذه الصناديق أعلى بكثير من الصناديق الاستثمارية مع سرعة التخارج والسيولة العالية.

وأشار إلى مقترح آخر، وهو إعادة شراء الشركات لأسهمها، فالعديد من الشركات لديها مستويات سيولة عالية تؤهلها لهذه الخطوة، وقد رأينا العديد من كبريات الشركات الأمريكية تعيد في السنوات القليلة الماضية شراء أسهمها، وظروف اليوم في السوق المحلي متاحة مع انخفاض قيم الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء. وأشار إلى أن شركات مثل «دانة غاز» بدأت بالفعل في إعادة شراء أسهمها إدراكاً منها أن القيمة الحالية مغرية بالشراء.

وتحدث عن أهمية زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة كخطوة لتعزيز نمو الأسواق المحلية، وقال رأينا الانعكاسات الإيجابية لرفع بنك الإمارات دبي الوطني نسبة تملك الأجانب، وكيف نجح في استقطاب حركة واستثمارات أجنبية إلى السوق، كما أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في رفع أوزان أسواق الدولة على المؤشرات العالمية، وهو ما يعني استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى أسواقنا المحلية.

ومن المقترحات الأخرى دمج السوقين في دبي وأبوظبي لتعزيز السيولة، وإدراج شركات ضخمة وناجحة في أسواق الأسهم، مثل «طيران الإمارات» أو «دوبال»، فهذا من شأنه رفع وزن شركات الإمارات في المؤشرات العالمية ويستقطب استثمارات أجنبية.

وقال: إن سوق السندات يطرح فرصاً كبيرة في الإمارات، وقد رفع مؤشر «إم إس سي أي» للسندات في الأسواق الناشئة وزن الإمارات، وهو ما خلق إقبالاً أكبر من المستثمرين الأجانب، وخاصة مع ارتفاع مستويات التقييم الائتماني وارتفاع العائد عليها، وقال: إن إعلان «ناسداك- دبي» اعتزامها فتح سوق تداول على الصكوك للأفراد يعد خطوة ممتازة يمكن أن تعزز نسبة السيولة وجاذبية السوق.



محمد ياسين: استثمارات حقيقية من الصناديق الحكومية

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء لدى شركة «الظبي كابيتال»، إن حكومة الإمارات أعلنت عن العديد من المبادرات التحفيزية؛ لتعزيز النمو، وخفض الرسوم وتكاليف ممارسة الأعمال في الفترة الماضية؛ لكن التنفيذ لم يواز في سرعته الطموحات. وأضاف: إن اقتصاد الإمارات جاذب جداً للاستثمار، ما يعني أن سرعة تنفيذ هذه المحفزات سيكون له انعكاسه الإيجابي على الأسواق والاقتصاد بشكل عام.

وقال: إن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات سيولة ربما تكون الأفضل من 5 سنوات أو أكثر؛ لكن نمو الائتمان والإقراض ما يزال محدوداً مع تراجع شهية البنوك للمخاطرة إلى مستويات متدنية؛ وتفضيل البنوك رفع استثماراتها في أصول محدودة المخاطرة؛ مثل: السندات والصكوك، والتي تقدم عائدات محدودة؛ لكنها استثمارات مضمونة. وأكد أن هناك حاجة لارتفاع النمو في الائتمان إلى معدل من رقمين ليعاود الاقتصاد حركته ونشاطه ما يتطلب تشجيع البنوك على الإقراض مجدداً.

ولفت من جهة أخرى إلى أهمية تعزيز دورة السيولة في الاقتصاد كعنصر طمأنة لجميع الأطراف، ولفت إلى أن التطبيق الفاعل لمبادرة خفض فترات سداد الدفعات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30 يوماً يعد مهماً جداً، كما لفت إلى أهمية المتابعة الكاملة لتطبيق هذه المبادرة، وتفعيلها بشكل سريع؛ لتحقيق الأثر المرجو في الاقتصاد، ولعل أبرز هذه الانعكاسات؛ هو تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الذي تباطأ نموه منذ 2014.

وأضاف: إن هذا سيصب في مصلحة قدرة المصارف على الإقراض الحقيقي للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تعد جزءاً كبيراً ومهماً من منظومة النمو الاقتصادي للدولة.

وقال: من جهة أخرى إن عمليات الدمج تأخذ وقتاً، وتحد من قدرة المصارف على التحرك؛ لخدمة النمو الاقتصادي، ويشهد اقتصاد الإمارات عدداً من عمليات الدمج؛ لذا من المناسب إعطاء هذه الإندماجات فرصة؛ لتنضج وتنمو وتتحول إلى قصص نجاح، وهو ما يحتاج إلى 12 إلى 18 شهراً، قبل طرح المزيد من عمليات الدمج.

أما بالنسبة لأسواق المال وبخاصة أسواق الأسهم، فأنا أراها منسية ومنذ فترة طويلة، لم نشاهد تحركات في السوق في آخر عام ونصف العام إلا من خلال مبادرات محدودة؛ مثل: فتح حصص تملك للأجانب أو الانضمام إلى المؤشرات العالمية.

وحتى اليوم في ظل ما نراه لم نشاهد أي تغيير لهذه الآلية تتحرك الأسواق مع الأخبار، ومن ثم تعود للهبوط من جديد؛ إذ يمكننا أن نرى مثلاً أن المستثمر المحلي على مدى الشهر الماضي هو البائع الأكبر في السوق، والمستثمر الأجنبي هو المشتري الأكبر، ما يعني الحاجة إلى ما يعيد التوازن إلى السوق المحلي؛ بحيث يصبح المستثمر المحلي سواء الأفراد أو المؤسسات هو المحرك أو اللاعب الأكبر في السوق، ولا نبقى مرهونين بتحرك المستثمر الأجنبي.

وقال: إن الأسواق المحلية هي جزء صغير من المنظومة للمستثمر الأجنبي، ما يعني تأثر استثماراته بالتحركات العالمية؛ لذا من المهم أن تكون هناك قوة شرائية حقيقية وإلا ستبقى أسواقنا على ضعفها. وهنا يمكن أن توجه الصناديق الحكومية والسيادية جزءاً من استثماراتها إلى الأسواق المحلية، ليس كمساعدة خيرية، وإنما لكونه يعد قراراً استثمارياً جيداً، كما أن إنعاش الأسواق المحلية ينعكس على الاقتصاد والقوة الشرائية، ويعزز مستويات الثقة التي وصلت بالنسبة لأسواقنا المحلية إلى أدنى مستوياتها.

وبالنسبة لأسواق السندات المحلية نشطة، وهي من الأعلى تصنيفاً في العالم، وتعد كلفة الاقتراض متدنية في الوقت الحاضر بالنسبة للحكومة، وبالنسبة للشركات إن لم تكن الحكومة تعد مساهماً رئيسياً فيها يكون من الصعب عليها الحصول على أسعار معقولة مقابل سنداتها؛ لذا نرى أن هناك تفاوتاً في الفائدة على سندات الشركات.

ولفت إلى أننا إلى الآن لم نتمكن من اجتذاب الكثير من التداولات من الأفراد على السوق الموازي لتداول هذه السندات، ولتنشيط التداول يجب تضافر «المركزي» مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وربما وضع بعض القوانين التي تفرض على البنوك تداول كمية معينة من السندات؛ لتعزيز حجم التداولات وتنشيط الأسواق.

وأكد أهمية تعزيز عملية الحوكمة والشفافية، والإفصاح من خلال تفعيل أكبر لدور هيئة الأوراق المالية والسلع؛ من حيث قدرتها على تنفيذ الأحكام، وأخذ قرارات معاقبة ووجود محاكم، ومساءلة أعضاء مجالس الإدارة بصورة مشابهة على أقل تقدير لما نراه في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.



1.632 تريليون سيولة القطاع المصرفي



الائتمان

%6.4 نمو ائتمان القطاع العام في 8 أشهر بنهاية أغسطس

178.6مليار الائتمان للقطاع العام بنهاية أغسطس 2019

%1.4 تراجع القروض الشخصية إلى 332.7 مليار درهم

%2.9 نمو ائتمان قطاعات الأعمال والصناعة إلى 815.6 مليار

%9 نمو الائتمان الحكومي إلى 208.7 مليار درهم



الودائع

%1.6 نمو ودائع المقيمين في 8 أشهر إلى 1.57 تريليون درهم

%7.9 تراجعاً في الودائع الحكومية إلى 267.4 مليار درهم

%2.3 زيادة بودائع القطاع الخاص إلى 1.03 تريليون درهم



استثمارات البنوك

%1 نمو الاستثمار في الأسهم منذ بداية العام

239 مليار درهم في أوراق الدين بنمو 13.3%

%12.7 زيادة بالأوراق المالية المستحقة إلى 91.5 مليار