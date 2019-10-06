10 شركات تستحوذ على 62.4 % من سيولة الأسهم في 9 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت 10 شركات كبرى مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي على 62.4% من السيولة المتداولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 49.22 مليار درهم، وذلك وفقاً لتحليل ”الخليج 365” على بيانات السوقين.

وبحسب التحليل، بلغ نصيب بقية الشركات النشطة وغير النشطة والبالغ عددها 125 نحو 37.6% فقط من السيولة أي بما يعادل 29.7 مليار درهم.

وبلغ إجمالي سيولة الأسهم في السوق المحلية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/‏‏أيلول 2019 نحو 78.9 مليار درهم، موزعة بين 40.2 مليار درهم في دبي، و38.7 مليار درهم في أبوظبي.

وجاء سبتمبر أكثر الأشهر سيولة بالنسبة لسوق دبي المالي بنحو 5.27 مليار درهم، فيما كان مايو الأنشط بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعدما شهد نحو 6.8 مليار درهم.

وحافظ قطاعا البنوك والعقار، على الاستحواذ على الحصة الأكبر من السيولة في السوقين، بعدما شهدا مجتمعين سيولة بنحو 54 مليار درهم، منها 35.2 مليار درهم على أسهم البنوك و18.75 مليار درهم على أسهم العقار.

وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً، بنحو 10.75 مليار درهم، بعدما استحوذ السهم على 13.6% من سيولة السوقين.

وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الثاني، بتداولات بقيمة 7.43 مليار درهم، شكلت 9.4% من إجمالي السيولة، كما جاء «أبوظبي التجاري» في المركز الثالث، بسيولة بلغت 6.34 مليار درهم، شكلت 8% من الإجمالي، وجاء «دبي الإسلامي» في المركز الرابع بسيولة 5.7 مليار درهم، شكلت 7.2%، كما جاءت «اتصالات» في المركز الخامس، بتداول 4.29 مليار درهم، شكلت 5.4% من الإجمالي.