«وول ستـريـت» تغـرق في مستنقـع الخسائـر للأسبوع الثالـث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

عصفت بيانات اقتصادية سلبية متعلقة بقطاعي الصناعة والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالأسواق العالمية على مدار تداولات الأسبوع الماضي، ما عزز مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي، وبالإضافة إلى توترات التجارة بين واشنطن وبكين، دخلت الخلافات السياسية في واشنطن جراء بدء إجراءات لمساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لحمله على التحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، واختار ترامب التصعيد فاقترح أن تحقق الصين أيضاً بشأن بايدن وابنه هانتر، وفيما بدأت المؤشرات بتراجعات حادة في مستهل الأسبوع تمكنت في اليوم الأخير من تقليص خسائرها، حيث تلقت الدعم من بيانات الوظائف الشهرية الأمريكية التي كشف عن تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاماً، لكنها غرقت في مستنقع الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

mشهدت تداولات الأسبوع الماضي تجاذبات متنوعة، حيث علقت الصين على تقارير اتجاه الولايات المتحدة نحو شطب شركاتها من البورصة الأمريكية، وقالت إن تلك الخطوة ستتسبب في تقلب الأسواق المالية، قبل أن يتراجع البيت الأبيض قليلاً ليؤكد أن هذه الخطوة مستبعدة في الوقت الحالي ما منح الأسواق هدوءاً نسبياً قلصت فيه خسائرها لكنها سقطت في المنطقة الحمراء.

وقررت منظمة التجارة العالمية خفض توقعاتها لحركة التبادل التجاري عالمياً بشكل حاد خلال العامين الحالي والمقبل، بفعل الآثار السلبية للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما دعا الاقتصادي محمد العريان المستثمرين إلى سحب بعض أموالهم من السوق الأمريكي، بسبب حالات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وواصل النشاط الصناعي العالمي التراجع رغم التحسن الطفيف خلال سبتمبر، مسجلاً أطول موجة انكماش شهري في نحو 7 سنوات، كما واصل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الانكماش للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوى في 10 سنوات، ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمهاجمة الاحتياطي الفيدرالي مجدداً، كما تباطأ نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لأدنى مستوى في 3 أعوام مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف لسوق العمل بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ عام 1969، وتباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، رغم تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاماً.

وفي بيانات أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال أغسطس/‏‏‏‏‏‏آب الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وعلى الجانب الآخر شهد الأسبوع قضاء منظمة التجارة العالمية بأحقية الولايات المتحدة في شكواها ضد شركة «إيرباص» الأوروبية، في قرار يدعم طلب واشنطن بفرض رسوم على سلع أوروبية ويهدد بإطلاق حرب تجارية عبر المحيط الأطلنطي، حيث أعلنت الولايات المتحدة قائمة المنتجات الأوروبية التي سيتم تطبيق تعريفات جمركية عليها.

وفي أوروبا، انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 7 سنوات، وسط ضغط من التراجع الملحوظ في نشاط المصانع لدى ألمانيا.

من جهته، اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم يواجه بعض التحديات والمخاطر.



«وول ستريت»



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية عند ختام جلسة نهاية الأسبوع، مع إعلان بيانات التوظيف الشهرية، لكن مؤشرات «وول ستريت» سجلت خسائر أسبوعية. وسجلت الأسهم الأمريكية خسائر قوية للأسبوع الثالث على التوالي بعد البيانات السلبية المتعلقة بقطاعي الصناعة والخدمات، وعند إغلاق الجمعة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.4% ليصل إلى مستوى 26573.7 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية 0.9% أو ما يوازي 246 نقطة، كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» 1.4% مسجلاً 2952 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.3%، فيما خالف المؤشر التكنولوجي «ناسداك» باقي المؤشرات بمكاسب يومية 1.4% لينهي التعاملات عند مستوى 7982.4 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.5%. وحذرت «كريسيت كابيتال» من أن الأسهم الأمريكية قد تعاني خسائر حادة تصل إلى 15% في أوائل العام المقبل، مع تبدد شهية المخاطرة، وقالت إن السوق عرضة لعملية تصحيح بشكل كبير بحلول أوائل العام المقبل.



الأسهم الأوروبية



في القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام الأسبوع، بعد تقرير الوظائف الأمريكي، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 3%. وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر «ستوكس600» بنحو 0.7% إلى 380.2 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية تقارب 3%، كما زاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.9% عند 5488.3 نقطة، بينما تراجع بنحو 2.7% خلال الأسبوع، أما مؤشر «فوتسي» البريطاني فصعد 1.1% عند 7155.3 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 3.6%، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.7% مُسجلاً 12012.8 نقطة، في حين انخفض 2.2% خلال الأسبوع.



بورصة طوكيو

Advertisements



ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات الأسبوع، بعد تراجع حادّ في الجلسة السابقة، وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.3% إلى 21410.20 نقطة، لكن المؤشر القياسي تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين ليهبط 2.1%، وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1572.90 نقطة، لكنه اختتم الأسبوع منخفضاً 2%.



أسهم هونج كونج



تراجعت مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنهاية تعاملات الأسبوع، بفعل استمرار التوترات السياسية داخل البلاد، حيث تراجع مؤشر «هانج سينج» للأسهم بأكثر من 1.1% أو ما يوازي 289 نقطة ليغلق عند مستوى 25821 نقطة، وكانت الخسائر كذلك من نصيب الأسهم في هونج هونج على صعيد الأسبوع وإن كانت أقل حدة، لتبلغ 0.5%.



الذهب



أنهى الذهب آخر تداولات الأسبوع، بالاستقرار متخلياً عن مكاسبه الأولية مع انحسار الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة قوية هذا العام بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، لكن المعدن النفيس أنهي الأسبوع على مكاسب. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1504.69 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بلا تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.6%.



النفط



ارتفعت أسعار النفط 1% في آخر تداولات الأسبوع، لكن الخام هبط أكثر من 5% على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7%، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو/‏ تموز، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5% هي أيضاً الأكبر منذ يوليو.