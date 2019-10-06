شكرا لقرائتكم خبر عن وزارات ومؤسسات مشاركة: والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تطلق وزارة تنمية المجتمع في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، باقة «فرحة» الإلكترونية التي تقدم باقة منوعة من الخصومات والتسهيلات للمستفيدين من الخدمات المتاحة للمقبلين على الزواج، والمقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص، كما سيتم الإعلان عن منصة مشاغل لتسويق منتجات أصحاب الهمم (قلادة، أساور، بزم، بروش وغيرها..).



* تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أسبوع جيتكس لعرض حزمة مبتكرة من أحدث المشاريع والخدمات الصحية الذكية والحلول المستدامة، أهمها مشروع «إم جين» أحدث طرق الكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة، والذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع معهد الشيخ زايد والمعهد الوطني لطب الأطفال بواشنطن، والتطبيق الذكي (حياة) للتبرّع بالأعضاء الذي يعمل بتقنية «بلوك تشين».



* أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن تواجدها في «أسبوع جيتكس التقني»؛ لعرض «الرخصة التجارية الافتراضية».



* تشارك دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي؛ بهدف إبراز النظام الرقمي المتكامل بين الجهات الحكومية.



* تعرض هيئة «مواصفات»، 3 مشروعات كبرى تستند إلى التكنولوجيا ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، تتضمن المنصة الموحدة لتسجيل منتجات الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية، والتطبيق الذكي لنظام «مانع الاتحادي» .



* تستعرض دائرة التخطيط العمراني والبلديات الإنجازات التي حققتها ضمن مشروع التحول الرقمي.

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* تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جيتكس، بمنصة خاصة ضمن جناح حكومة دبي الذكية، تعرض فيها الجهات التابعة للمؤسسة وتحت شعار «بوابة ابتكارات المستقبل» 17 ابتكاراً جديداً من أحدث مشاريعها ومبادراتها الذكية وتطبيقاتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي



* يشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية ويستعرض تطبيق المحفظة الرقمية للسوق المشغلة بواسطة نظام payit ومنصة «أرقام».



* تقدم «ورشة حكومة دبي» أبرز خدماتها الذكية والمتقدمة، وتشمل محفظة الخدمات التي تقدمها «نظام فحص السيارات الذكي».



* تستعرض الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مجموعة من مشاريعها الاستراتيجية المبتكرة في الحدث، ضمن الجناح المخصص للجهات الاتحادية. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع التطبيق الذكي للهيئة؛ الذي يمكنها من تقديم 6 خدمات من خلاله، بما يسهل على المتعامل الوصول إلى الخدمات الأكثر أولوية.



* يعرض «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» خلال مشاركته في نسخة هذا العام، منصة «إيه آي مينتور» التي تشكل نظاماً متكاملاً؛ لمساعدة رواد الأعمال على وضع خطط أعمال ناجحة، والتي جاءت ثمرة للتعاون المشترك، الذي يجمع بين «صندوق خليفة» و«ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والمدعومة من شركة «تمكين».

تأتي مشاركة «مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية» تماشياً مع تطلعات حكومة الفجيرة في نشر ثقافة الحكومة الذكية، واستكمالاً لجهودها الرياديّة في إبراز المشاريع والأنظمة الذكية وتقنياتها الحديثة التي تقدمها لخدمة موظفيها، وإسعاد المتعاملين والمجتمع في مختلف المجالات.



* بمناسبة مشاركتعا في اسبوع التقنية، أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، استكمال عملية التحول الذكي في جميع الخدمات التي تقدمها لمتعامليها من الجهات الحكومية، ومزاولي المهن القانونية، والجمهور بنسبة 100%؛ تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً.