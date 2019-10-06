شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة دبي مع العالم تتجاوز المليار دولار يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أظهرت مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2019 أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي، بنمو في كمية البضائع بنسبة 31% ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن مقارنةً بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من العام 2018، كما حققت قيمة تجارة دبي الخارجية نمواً قوياً كذلك، مرتفعةً بنسبة 5% لتصل إلى 676 مليار درهم مقارنة بنحو 644 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، ليتوّج قطاع التجارة الخارجية بهذا الأداء المتميز النمو الاستثنائي المحقق في قيمة التجارة الخارجية بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2009 بنسبة تصل إلى 87%.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مواصلة قطاع التجارة الخارجية للنمو تعد من المؤشرات القوية التي تُظهر قدرة دبي على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتحفيزها المستمر على تخطي كافة المعوقات، وما يتبع ذلك من خطط واستراتيجيات وخطوات عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي وتدعم روافده وقطاعاته الأساسية ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل أحد أعمدة اقتصادنا الوطني.

تحسين الأداء

وأضاف سموه: «تتواصل جهودنا لتطوير الخدمات الحكومية من أجل تحسين الأداء في كافة القطاعات الاقتصادية، ونتقدم بثبات لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المرنة التي وضعناها، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين من خلال الوجود المباشر لكافة المديرين والمسؤولين الحكوميين في الميدان ومتابعتهم للتحسن في جودة الخدمات المقدمة، بمواكبة التحرك السريع في إقامة خط دبي للحرير لتحقيق نقلة نوعية في دور دبي الحيوي بالربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية ما يعزز قدرات قطاعنا التجاري خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح سموه أن إجراءات التطوير المستمرة التي تتبعها دبي في سبيل الارتقاء بقدرات قطاعها التجاري تصب بصورة مباشرة في تعزيز التجارة العالمية انطلاقاً من موقعها كحلقة وصل رئيسية للحركة التجارية حول العالم، وذلك بفضل مرونة اقتصاد دبي وقدرته على التجاوب مع المتغيرات العالمية المحيطة والتفاعل مع التحديات بأسلوب يكفل تجاوزها بل وتحويلها إلى فرص، علاوة على ما تفردت به دبي من استيعاب كامل لمتطلبات شركائها وحرص على تلبية احتياجاتهم وتهيئة كافة الظروف التي تضمن لهم أعلى مستويات النجاح.

ونوّه سمو ولي عهد دبي بتنوّع الملف التجاري الذي لا يعكس فحسب نقاط القوة التي تتمتع بها دبي في القطاعات التقليدية لتجارتها الخارجية، ولكن أيضاً يبرز الصعود القوي للإمارة على مؤشرات التبادلات التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما يعزز التوجهات الرامية لتأكيد مكانة دبي كمركز للتطوير والابتكار ومدينة ذكية تعمل على ترسيخ ريادتها في دفع مسيرة التجارة العالمية.

الصادرات في المقدمة

وتبرز نتائج النصف الأول من العام الجاري، أن دبي نجحت في تحويل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية إلى إنجازات استثنائية في تجارتها الخارجية، ما يبرهن على مدى تقدم القطاع في سباق التنافسية الإقليمية والدولية، وقدرته على جذب التجار والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي توفرها دبي للتجار وما تقدمه من خدمات نوعية هدفها تيسير حركة التبادل التجاري العالمية.

وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من العام 2019 نحو 46% لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17% لتصل إلى 76 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39% لتصل كميتها إلى نحو 9 ملايين طن وزادت قيمة إعادة التصدير 3% لتصل إلى 210 مليارات درهم مقابل 204 مليارات درهم، أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26% لتصل كميتها إلى 38 مليون طن وارتفعت قيمتها بنسبة 4% لتصل إلى 390 مليار درهم.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 12% لتصل قيمتها إلى 287 مليار درهم بزيادة بلغت 31 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة نحو 386 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية نحو 4 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً في النصف الأول من العام 2019 نحو 311 مليار درهم محققة نمو بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 252 مليار درهم بنمو يبلغ 6% وقيمة التجارة المنقولة براً 114 مليار درهم بنمو يبلغ 8%



سلطان بن سليم: متفائلون بمواصلة النمو مع «إكسبو» و«خط الحرير»





قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن هذا النمو في تجارة دبي يؤكد مرة أخرى على قوة اقتصاد الإمارة ومرونته. وقد شهدنا زيادة في الواردات والصادرات وإعادة التصدير، ما يُعد دليلاً جيداً على أن الحركة التجارية في منطقتنا لاتزال نشطة. وبوجه عام، لا نزال متفائلين في توقعاتنا المستقبلية لتجارة دبي الخارجية، لاسيما مع تسارع الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020.

وأشار إلى أن الأداء المتصاعد لقطاع التجارة الخارجية يقود إلى التفاؤل بالمستقبل الزاهر للاقتصاد الوطني، وقال: «نقدِّم للتجارة العالمية مزايا تنافسية تجعلنا في مقدمة الدول القادرة على اجتياز ما تشهده الأسواق الدولية من تقلبات حادة واضطراب مستمر نتيجةً لتصاعد الحرب التجارية، ما يجعل التجار والمستثمرين من كافة أنحاء العالم يحرصون على زيادة حجم عملياتهم التجارية عبر دبي للاستفادة من قدراتنا المتميزة في الربط بين الأسواق التجارية الإقليمية والدولية بفضل شبكة موانئ دبي العالمية المنتشرة عبر العالم إضافة إلى الانتشار الواسع لوجهات طيران الإمارات، ما يمكننا من تحويل خط دبي للحرير إلى شريان رئيسي لتوسيع التجارة عبر العالم».



أمريكا الثالثة.. والسعودية الشريك العربي الأول

الصين والهند أكبر الشركاء بـ 138 ملياراً





نجحت دبي في تعزيز التنوع بالأسواق الرئيسية لتجارتها الخارجية برغم احتدام الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية والتغير السريع في تركيبة الأسواق الدولية، فمع التقدم المستمر لدولة الإمارات على صعيد تأكيد دورها المحوري في مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصين لربط أسواقها بأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، جاءت الصين في مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 71 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 4% تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 67 مليار درهم بنمو يبلغ 20% وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث وبلغت قيمة التجارة معها نحو 39 مليار درهم ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً وبلغت قيمة التجارة مع المملكة نحو 27.7 مليار درهم فيما حلت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة معها 26.5 مليار درهم.

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آسيا تتصدر القارات بـ 415 مليار درهم بنمو 6%

تصدرت آسيا قارات العالم في تجارة دبي الخارجية، فقد سجلت التجارة مع آسيا في النصف الأول من العام 2019 نمواً بنسبة 6% لتصل قيمتها إلى نحو 415 مليار درهم تلتها أوروبا وبلغت قيمة التجارة معها نحو 120 مليار درهم تبعتها إفريقيا التي شهدت تجارة دبي معها نمواً قوياً بنسبة 22% لتصل قيمتها الى نحو 81 مليار درهم ثم أمريكا الشمالية وبلغت قيمة التجارة معها 45 مليار درهم أعقبتها أمريكا الجنوبية التي حققت التجارة معها نمواً قوياً بنسبة 19% لتصل قيمتها الى نحو 10 مليارات درهم فيما سجلت التجارة مع أوقيانوسيا بما فيها استراليا نمواً بنسبة 7% لتصل قيمتها الى نحو 7 مليارات درهم.



85 ملياراً مع دول الاتحاد الأوروبي

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي نحو 85 مليار درهم وجاءت ألمانيا في مركز الشريك التجاري الأول بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع ألمانيا نحو 16.3 مليار درهم تلتها المملكة المتحدة في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليار درهم ثم إيطاليا في مركز الشريك التجاري الثالث بتجارة بلغت قيمتها نحو 12 مليار درهم وبلجيكا في مركز الشريك التجاري الرابع بتجارة بلغت قيمتها نحو 10.7 مليار درهم وفرنسا في مركز الشريك التجاري الخامس بتجارة بلغت قيمتها نحو 9.5 مليار درهم.



180 ملياراً تجارة الذهب والألماس والمجوهرات بنمو 3%





رسخت دبي دورها القيادي في الأسواق العالمية لتكنولوجيا الاتصالات الذكية، حيث تصدرت الهواتف الذكية البضائع بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف الذكية نحو 79 مليار درهم تبعها الذهب في المركز الثاني بقيمة 77.6 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 58 مليار درهم، والألماس بقيمة 44.7 مليار درهم ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي خلال النصف الأول من 2019 نحو 180 مليار درهم بزيادة قدرها 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وارتفعت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف، لتصل قيمتها إلى 48 مليار درهم وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات 28.3 مليار درهم.



التجارة مع الدول العربية تقفز 23%

شهدت تجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية قفزة نمو قوية بلغت نسبتها 23% لتصل قيمة التجارة مع هذه الدول إلى 54 مليار درهم، وتصدر العراق في مركز الشريك التجاري الأول بين هذه الدول، حيث سجلت تجارة دبي مع العراق نمواً بنسبة 48% لتصل قيمتها إلى نحو 20 مليار درهم وجاءت مصر في مركز الشريك التجاري الثاني بنمو 3% إلى 9.3 مليار درهم ثم ليبيا في مركز الشريك التجاري الثالث بقفزة قياسية في مستوى نمو تجارة دبي معها بنسبة 84% لتصل قيمتها إلى 4.4 مليار درهم ولبنان في مركز الشريك التجاري الرابع بنمو 5% إلى 4.3 مليار درهم والأردن في مركز الشريك التجاري الخامس بنمو قوي بلغت نسبته 46% لتصل قيمة تجارة دبي مع الأردن إلى 3.8 مليار درهم.



التجارة مع دول «التعاون» 69 ملياراً بنمو 4%

شهدت تجارة دبي الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 4% لتصل قيمتها الى 69 مليار درهم، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وبلغت قيمة التجارة مع المملكة نحو 27.7 مليار درهم تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني خليجياً سلطنة عُمان التي حققت تجارة دبي معها نمواً بنسبة 11% لتصل قيمتها الى نحو 19.2 مليار درهم. وجاءت الكويت في مركز الشريك التجاري الثالث خليجياً حيث سجلت تجارة دبي معها نمواً بنسبة 6.3% لتصل قيمتها الى 14.3 مليار درهم ثم البحرين في مركز الشريك التجاري الرابع خليجياً بنمو قوي لتجارة دبي معها بلغ نحو 24% لتصل قيمتها الى نحو 8 مليارات درهم.