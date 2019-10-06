أسواق الدين تدعم تمويل الاستثمار في إنتاج الطاقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



تبدو الصورة أكثر ضبابية عند الحديث عن العلاقة بين الاستمرار في خطط التوسع والتطوير لقطاع الطاقة على مستوى التنقيب والاستكشاف والإنتاج، وبين الأسعار المتداولة والاتجاه الى أسواق الدين، إذ ساهمت الأسعار المنخفضة في رفع وتيرة الاقتراض من قبل شركات النفط والغاز الكبرى على مستوى المنطقة والعالم، وذلك لتمويل عملياتها التشغيلية وعمليات التوسع المخططة وغير المخططة.

وذكر تقرير نفط الهلال الأسبوعي أن الضغوط والاتجاهات المعاكسة لم تنجح في الحد من خطط التوسع والتطوير لقطاع الطاقة على مستوى التنقيب والاستكشاف والإنتاج، كما لم تنجح أيضاً أسعار النفط المتقلبة والمتدنية في ثني المنتجين عن التوقف في البحث عن البدائل الممكنة للاستمرار في الإنتاج وتطوير القدرات الإنتاجية، على الرغم من معاكسة الأسوق للمستويات المرتفعة من الإنتاج.

ولفت تقرير نفط الهلال إلى أن شركات الطاقة تتوجه نحو المزيد من الاقتراض خلال الفترة الحالية لتمويل خطط التوسع الأمر الذي يعد إيجابياً، ويشكل حالة من التكييف وإيجاد الحلول العملية على المدى المتوسط، ذلك أن الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط خلال العام 2018، أبعدت شركات الطاقة عن أسواق الدين العالمية، كما أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انحسار العجوزات على الموازنات الحكومية في المنطقة، وساهم في تعزيز قدرة شركات الطاقة على تمويل عملياتها ذاتياً. وتبدو العلاقة بين أسعار النفط عكسية مع أسواق الدين، إذ تدفع الأسعار المنخفضة للنفط شركات الطاقة إلى الاتجاه نحو الاقتراض والتمويل، ومع بقاء الأسعار المستهدفة والعادلة تبقى أسواق الدين السبيل الأقل كلفة والأكثر سهولة للحصول على التمويل المطلوب وبالوقت المناسب.

وأشار تقرير نفط الهلال إلى أن النتائج المباشرة للاقتراض تبدو بعيدة التحقيق في ظل التقلب الكبير والحاد الذي تسجله أسواق النفط والغاز؛ وحجم الارتباط بين التطورات المالية والاقتصادية والسياسية حول العالم بشكل يومي، ما بات يفرض على شركات الطاقة التوجه نحو الارتباط طويل الأجل مع أسواق الدين العالمية دون تراجع، وتشير البيانات المتداولة إلى أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في المنطقة بلغت نحو 382 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي، إذ استحوذت الشركات على ما يزيد على 15.9 مليار دولار، فيما استحوذت الشركات التابعة للحكومات على 93.3 مليار دولار، تلتها المؤسسات المالية على 90.6 مليار دولار، ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن أسواق الدين أصبحت أكثر جاهزية ورغبة في تمويل شركات الطاقة والشركات المالية التي تنتمي إلى قطاعات استراتيجية وأداء تشغيلي مرتفع، إضافة إلى الشركات التابعة للحكومات.