إشغال كامل للفنادق القريبة من «دبي التجاري العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهدت المنشآت الفندقية ضمن منطقة مركز دبي التجاري العالمي والمناطق المحيطة وخاصة الواقعة على خط «مترو دبي»، إشغالاً كاملاً خلال الثلث الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما سجلت أغلبية الفنادق إشغالاً شبه كامل، مدفوعة بالطلب من قطاع الأعمال والمشاركين في أسبوع جيتكس للتقنية.

وأظهرت بيانات الحجوزات الفندقية للفنادق القريبة من مركز دبي التجاري العالمي، الذي يحتضن فعاليات أسبوع «جيتكس» للتقنية 2019 الذي يمتد ما بين 6-10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، طلباً كبيراً على الغرف والشقق الفندقية خلال هذه الفترة، الأمر الذي ساهم في رفع مستويات الإشغال لتتراوح ما بين 90 و 100%.

وارتفع متوسط أسعار الغرف الفندقية في بعض الفنادق بنسب تتراوح بين 10 - 15 % نتيجة لارتفاع الطلب وتحديداً على الغرف الفندقية الواقعة على شارع الشيخ زايد. وقدمت مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية، عروضاً تتمثل في خصومات سعرية أو ليال مجانية، للمشاركين في «أسبوع جيتكس للتقنية».

وتشكل المعارض والمؤتمرات في دبي، رافداً مهماً لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، بما فيها القطاع الفندقي والسياحي ومراكز التسوق وغيرها، حيث تتلقى الفنادق حجوزات مبكرة للمعارض التي ستنطلق خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد المرافق الأخرى مثل المطاعم والمواصلات حركة نشطة، بسبب العدد الهائل من الزوار والمشاركين القادمين من السوق الخارجي، إضافة إلى المشاركين من السوق المحلي.

«بيوت العطلات»

وقال مصدر في قطاع «بيوت العطلات» إن هنالك طلباً كبيراً على الشقق السكنية المؤجرة يومياً أو أسبوعياً في منطقة برج خليفة وشارع الشيخ زايد، خلال الفترة ما بين 5 و 10 أكتوبر الجاري، مضيفاً أنه على غير العادة، زاد الطلب على الوحدات المؤجرة بشكل يومي مقارنة مع الأيام العادية.

وأضاف أن الوحدات المؤجرة أصبحت محط اهتمام بعض المشاركين في المعارض والمؤتمرات من الشركات الصغيرة والمتوسط ذات الميزانية والموارد المحدودة، ومع انتشار«بيوت العطلات» في دول العالم وخاصة أمريكا وأوروبا، نرى طلباً كبيراً من هذه الأسواق، لاسيما أنهم يرونها أمراً طبيعياً عندما يأتون إلى دبي.