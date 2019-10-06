«الساعات والمجوهرات» يستقطب عشرات آلاف الزوار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أسدل «مركز إكسبو الشارقة» بنجاح لافت الستار، مساء أمس، على نسخته الخريفية ال47 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية؛ حيث شهد الحدث الأكبر والأهم في قطاع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط صفقات ومبيعات كبرى؛ عكست الانتعاش الذي يسهم به المعرض في سوق المجوهرات بالمنطقة.

وشهد المعرض تألقاً إماراتياً خطف أنظار الزوار من قبل نخبة من المصممات والعلامات التجارية الإماراتية التي حاكت بإبداعاتها تراث الإمارات بمصوغات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة التي لامست قلوب عشاق الذهب والألماس الشرقي، كما تميزت هذه الدورة بمشاركة برازيلية، هي الأولى من نوعها في تاريخ الحدث الذي انطلق قبل أكثر من ربع قرن، من خلال 400 قطعة تنوعت بين مصوغات ذهبية وباقة فريدة من الأحجار الكريمة، فيما شاركت هونج كونج بجناح ضخم ضم تحت مظلته 40 من الشركات التي عرضت أحدث إبداعاتها لهذا الموسم من تشكيلات المجوهرات التقليدية والمعاصرة، إلى جانب أجنحة أخرى لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي ل«مركز إكسبو الشارقة»، أن «معرض الساعات والمجوهرات» نجح مجدداً في كسب ثقة العارضين، وتعزيز أعمالهم، كما تمكن من اجتذاب عشرات الآلاف من الزوار؛ من خلال توفير أحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من شتى أسواق العالم تحت سقف واحد، إلى جانب إتاحة أقوى العروض لهم بأفضل الأسعار مع فرص فريدة للفوز بهدايا قيّمة.

وتوجه المدفع بالشكر لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على الدعم الكبير الذي يحظى به المعرض، والمتابعة المستمرة من إدارة الغرفة؛ للوقوف على كافة الاحتياجات للمحافظة على مكانته، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل فرق العمل التي عملت جاهدة لإخراج الحدث بأبهى صوره، وبما يليق بمكانة إمارة الشارقة وأهميتها في سوق المجوهرات العالمي.احترافية في التنظيم

وأشاد أصحاب الشركات العارضة بالاحترافية في تنظيم المعرض، الذي امتد على مساحة 30 ألف متر مربع، كما أشادوا بكثرة عدد الزوار وحجم الصفقات والمبيعات التي تمت خلال فترة المعرض، مشيرين إلى أن الدورة الخريفية شهدت العديد من التحسينات الجمالية والخدمية اللافتة، ومؤكدين أنه يحظى بالأولوية لديهم كأفضل منصة للكشف عن أحدث مشغولاتهم وتصاميمهم والترويج لعلاماتهم التجارية أمام التجار والزوار الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة المجوهرات والساعات، وتحقيق أفضل المبيعات.



العديد من الفرص

Advertisements



وقال جيم تارزيهان من علامة «تارزيهان» للمجوهرات من تركيا، إنه يشارك للمرة الرابعة في المعرض، مؤكداً أن هذا الحدث يخلق العديد من الفرص؛ لتبادل الثقافات والخبرات، إضافة إلى كونه منصة متفردة لعقد الصفقات التجارية والاستثمار فضلاً عن تسويق تصاميم شركته الفريدة والمميزة والتي تلقى قبولاً كبيراً من الزوار إلى جانب كونه استطاع أن يجتذب زبائن تحرص على زيارة منصته للاطلاع على أحدث مصوغاته، معرباً عن عزمه على المشاركة المستمرة في الدورات المقبلة.

كما كشفت اللجنة التنظيمية للمعرض أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن أسماء الفائزين بالسحوبات التي نظمها المركز طوال أيام المعرض إلى جانب الفائز بالجائزة الكبرى.



مشارك منذ الدورة الأولى



أعرب جوين داكيشا شينوي من شركة شينوي للمجوهرات، والتي بدأت أعمالها في الإمارات منذ 25 عاماً، عن حرصه الدائم على المشاركة في هذا الحدث، وقال: أشارك في المعرض منذ الدورة الأولى؛ حيث أحرص على حجز منصة لشركتي في دورتيه الربيعية والخريفية سنوياً؛ لأنه يعد منصة مثالية لعرض تصاميم مجوهراتنا الفريدة التي تكتسي بالذوق الخليجي، إضافة إلى كونه مناسبة مهمة لإطلاق أحدث خطوط الموضة التي نصممها، وأضاف جوين داكيشا: الحقيقة أنني ألاحظ التميز والتحديث الذي يشهده المعرض من دورة إلى أخرى، سواء من خلال التنظيم المتميز الذي يقدمه مركز إكسبو أو من خلال الإقبال اللافت من الزوار الذين يزداد عددهم عاماً بعد عام؛ نتيجة للسمعة الرائدة للمعرض على مستوى المنطقة والعالم.