حلول متطورة ومبتكرةمن «دبي للإنترنت» في المعرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض «مدينة دبي للإنترنت»، مجموعة حلول متطورة ومبتكرة، يقدمها مجموعة من شركائها خلال «أسبوع جيتكس للتقنية». وتأتي مشاركة «مدينة دبي للإنترنت» في «جيتكس 2019» ضمن جهودها؛ للمساهمة بدور أساسي في تنويع الموارد الاقتصادية لإمارة دبي، واستقطاب أبرز الشركات والمواهب في التكنولوجيا والمجالات المرتبطة بها. يذكر أنه على مدى عقدين من الزمن، شهدت «مدينة دبي للإنترنت» نمواً كبيراً؛ حيث نجحت مجموعة من الشركات العاملة فيها باستقطاب تمويلات بلغت 17 مليار درهم، ما يعد شاهداً على كفاءة بيئة الأعمال المتخصصة التي نجحت «مدينة دبي للإنترنت» في توفيرها. ويتوقع أن يستمر هذا الارتفاع بمعدل 5% حتى عام 2022، وفقاً لشركة البيانات الدولية (آي دي سي).

وتركز مشاركة «دبي للإنترنت» على دورها الحيوي على مدار عقدين في توفير منصة للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء؛ للتفاعل وتبادل الخبرات والعمل سوية؛ لتحقيق التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة، إضافة إلى جهودها لتمكين الطلبة ورواد الأعمال عبر مبادرات تهدف لاحتضانهم، وتعزيز مهاراتهم ومساعدتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة ومستدامة مالياً.