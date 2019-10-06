«ستاندرد تشارترد» يطرح بطاقة العملاء نهاية الشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أعلن بنك ستاندرد تشارترد رسمياً انضمامه لمنصة الهوية الرقمية، ليكون بذلك أول بنك في الدولة يعلن قيامه بهذه الخطوة. ومن المتوقع أن تتوالى الإعلانات سريعاً من البنوك في ظل التحول الرقمي متسارع الخطى، وكون التوقيع الرقمي مطلباً أساسياً للبنوك في الدولة منذ وقت طويل لما يتوقع له من مردود إيجابي على مستوى الوقت والجهد والتكلفة.

وقال سوني زولو مدير قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك ستاندرد تشارترد ل«الخليج» إنه مع حلول نهاية شهر أكتوبر الحالي، سيكون البنك هو الأول في الإمارات الذي يقدم بطاقات رقمية فورية للعملاء، الذين يمكنهم الحصول على بطاقاتهم رقميًا في أقل من 10 دقائق، وبحلول شهر نوفمبر من العام الحالي يقدم البنك أيضاً خدمة Click2RM وذلك بشكل حصري لعملائه في الإمارات فئة الأولوية، حيث يمكنهم الاتصال بشكل آمن عبر الدردشة أو الرسائل الصوتية أو المكالمات الهاتفية مع مدير العلاقات، مدير خدمة العملاء والمتخصصين في البنك.

وقال زولو إن البنك تعاون مع حكومة الإمارات في عدد من الحلول المبتكرة والمنصات المختلفة، ويأتي هذا التعاون في إطار التزامه بطرح حلوله وخبراته العالمية ما يصب في مصلحة سوق الإمارات. ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال طرح الهوية الرقمية. وأضاف قائلاً: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن الإمارات لديها المقومات والبنى التحتية اللازمة لطرح مثل هكذا خدمة متطورة وسوف نبذل كل ما بوسعنا للمساهمة في التعريف بهذه المنصة على صعيد العملاء وأيضا موظفي البنك».

وقام البنك بوضع أكشاك في فروعه لمساعدة العملاء على التسجيل ورفع مستوى الوعي حول هذه المبادرة الرقمية، وأكد زولو أن البنك على أتم الاستعداد لتضمين خدمات التوقيع الرقمي ومشاركة البيانات بشكل آمن من خلال هذا التطبيق وهذه الخدمة حال توافرها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. وختم بالقول: لقد بدأنا بالفعل وبشكل استباقي عملية التسجيل واستثمرنا بكثافة في الجهود لضمان استيعاب المستخدم الكامل والناجح لدولة الإمارات بين موظفينا البالغ عددهم قرابة ال 2000 موظف، وتم بالفعل تسجيل أكثر من 400 موظف في الأسبوعين الماضيين.