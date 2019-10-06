70 مبادرة رقمية مبتكرة من 32 جهة حكومية في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك 32 جهة حكومية وأكاديمية في أبوظبي تحت مظلة «منصة حكومة أبوظبي»، في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، والذي يعد الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، الذي تستمر فعالياته في «مركز دبي التجاري العالمي» حتى 10 أكتوبر/‏‏تشرين الأول الجاري.

وتأتي مشاركة هذه الجهات الحكومية تحت إشراف وتنظيم «هيئة أبوظبي الرقمية»؛ انطلاقاً من دورها الريادي كهيئة حكومية معنية بقيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي؛ حيث تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم مشاركة الجهات الحكومية؛ عبر منصة موحدة تضم 4 مناطق رئيسية تمثل الركائز الأساسية لأجندة أبوظبي الرقمية؛ والتي تشمل: الخدمات الحكومية، الحلول الحكومية، البيانات والتقنيات الحديثة، وتمكين المنظومة الرقمية. كما ستضم المنصة مجموعة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، والتي تشارك تحت وسم (# صنع_في_أبوظبي).

وستقوم منصة حكومة أبوظبي بعرض أحدث ما توصلت إليه الإمارة من أنظمة ومبادرات وخدمات رقمية متعددة، إضافة إلى أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات الذكية والأجهزة، وغيرها من المنصات الرقمية التي تعمل على تكامل وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المستخدمين إليها؛ لتحقيق سعادة المتعاملين ورضاهم، وتعزيز مختلف جوانب الحياة الرقمية في العاصمة الإماراتية.

وكشفت الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية أنه سيتم إطلاق واستعراض أكثر من 70 مبادرة ومشروعاً من المبادرات الرقمية المبتكرة، من قبل الجهات الحكومية المشاركة؛ وذلك على مدى أيام المعرض الخمسة، لافتة إلى أن هذه المبادرات والمشاريع المشتركة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لقيادة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، والتي من شأنها مضاعفة القيمة المضافة المترتبة على بناء حكومة رقمية متكاملة ومبتكرة.