شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» تستعرض تقنيات مبتكرة للمرة الأولى في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي ل«مجموعة اتصالات» تفاصيل مشاركة «اتصالات» في «أسبوع جيتكس للتقنية» في دورته ال 39 بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019، مشيراً أن مشاركة «اتصالات» هذا العام تأتي تحت شعار: «الجيل الخامس.. عالم بلا حدود»، والذي يدل في مضمونه على مدى ارتباط وتفاعل الإنسان مع التكنولوجيا المستقبلية.

وأكد العبدولي أن مستقبل قطاع الاتصالات العالمي يكمن في الاستثمار في التحول الرقمي وشبكة الجيل الخامس؛ الأمر الذي دفع «مجموعة اتصالات» للمضي قدماً في التركيز على استثماراتها بهذا الشأن لإحداث نقلة نوعية في مستقبل خدمات الاتصالات محلياً وعبر عملياتنا المختلفة.

كما لفت العبدولي إلى أن الشركة تسير بخطى متحفظة في سياسيات الاستثمار الدولي، فضلاً عن التركيز على مواءمة أعمالها، حيث نما إجمالي مشتركي «مجموعة اتصالات» بنسبة 2% حتى بلغ 143 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من عام 2019

وقال العبدولي: «إن اتصالات قطعت شوطاً كبيراً في مضمار التطوير والتحديث لشبكات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات؛ إذ بلغت نسبة تغطية شبكة (4G) 99.4 %، ووصلت تغطية 3G إلى 99.8%، بينما وصلت نسبة تغطية شبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل FTTH

إلى95.7%،

كما تحدث الرئيس التنفيذي ل«مجموعة اتصالات» لوسائل الإعلام عن العديد من زوايا قطاع الاتصالات المحلي في حوار شامل هذه تفاصيله:

هل لك أن تُطلعنا على مشاركة اتصالات هذا العام في معرض جيتكس للتقنية؟

لا شك أن أسبوع «جيتكس» للتقنية بات اليوم الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة باعتباره منصة فريدة لتبادل الخبرات وعرض التقنيات المستقبلية والحلول الذكية، ويحظى بمشاركة واهتمام كبريات المؤسسات التقنية العالمية.

ونحرص في اتصالات على المشاركة السنوية في هذا الحدث المهم الذي ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، باعتبار التقنية الرقمية إحدى الركائز الوطنية الأساسية، لنكون بذلك جزءاً فاعلاً من منظومة الحداثة والتطور التي ارتبطت باسم دولة الإمارات، من خلال استعراض أحدث التقنيات والحلول الجديدة، فضلاً عن التواصل مع الشركاء والعملاء من شتى أنحاء العالم.

ونشارك هذا العام تحت شعار: «الجيل الخامس.. عالم بلا حدود» لتسليط الضوء على الإمكانات الضخمة التي تسخّرها هذه التقنية المتطورة تحقيقاً للاستراتيجية التي نتبناها والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، حيث سيحظى زوار جناح اتصالات بتجربة غامرة، لما يضم في جنباته من تصوّر واقعي لمستقبل التنقل، وقطاع التجزئة والرعاية الصحية وإنترنت الأشياء الصناعي (Industrial IoT)، واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والمعزز، التي سيكون لها الأثر العميق والإيجابي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في المجتمع.

كما نعرض أيضاً حلولاً واستخدامات استثنائية تستند إلى إمكانات الجيل الخامس مثل المركبات ذاتية القيادة، والدراجات النارية الطائرة، إضافة إلى العديد من التقنيات الحديثة الأخرى التي تعرض لأول مرة في العالم.

طفرة تقنية جديدة

بالحديث عن الجيل الخامس، ما الذي يميز هذه الشبكة عن سابقاتها؟

في حقيقة الأمر شبكة الجيل الخامس لا تعتبر امتداداً لما سبقها من شبكات، ولا تقتصر على الاتصال فقط، وإنما هي طفرة تقنية جديدة ومختلفة عن تقنيات الاتصالات السابقة وتطال العديد من القطاعات والمجالات، حيث تتفوق هذه التقنية على سابقاتها في كثير من المجالات، لاسيما في مجال تطبيقات الوقت الفعلي (real time sensitive applications) مثل السيارات ذاتية القيادة، وإجراء العمليات الجراحية عن بُعد. كما تتميز أيضاً بأنها ستجعل الآلات أكثر ذكاء، وتتفاعل وتتخاطب فيما بينها بشكل تلقائي دون تدخل الإنسان. كما تمتاز بقدرتها الهائلة على ربط الأشخاص والأشياء والبيانات والتطبيقات وأنظمة النقل في بيئة اتصال ذكية، وهو ما يعني ربط عدد كبير جداً من الأجهزة مع بعضها بعضاً على نحو موثوق، مع معالجة كميات كبيرة جداً من البيانات بأسرع وقت.

كما تتميز تقنية الجيل الخامس بقدرتها غير المسبوقة على دعم تطبيقات متعددة للمدن الذكية والفيديو ثلاثي الأبعاد وألعاب الفيديو التفاعلية والحوسبة السحابية، والاتصال الآلي بين الأجهزة للأتمتة الصناعية وغيرها. وتقوم اتصالات في هذا الصدد على تعزيز التعاون مع الشركاء والمزودين العالميين لخلق حلول وقيمة مضافة على المدى البعيد لمختلف القطاعات الحيوية، سعياً إلى تمهيد الطريق لمستقبل رقمي أكثر ذكاء وإنتاجية، ولإحداث تغيرات جذرية في المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى إتاحة الفرص لوسائل جديدة ومبتكرة من التعاون مع قطاعي الأعمال والأفراد، لاسيما وأن توقعات الاتحاد الدولي للاتصالات المتحركة تشير إلى أن مساهمة شبكة الجيل الخامس 5G في الاقتصاد العالمي ستصل في السنوات القادمة إلى نحو 2.2 تريليون دولار.

تعظيم القيمة المضافة

ما هو تقييمك لأداء المجموعة خلال الفترة السابقة؟

لقد بذلت اتصالات جهوداً حثيثة في سبيل دفع وتيرة النجاح والارتقاء بمستوى القدرة والكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بالأولويات الاستراتيجية التي من شأنها تمكين المستقبل الرقمي، حيث أظهرت النتائج المالية التي حققتها في النصف الأول من عام 2019 قدرة الشركة على قيادة المستقبل الرقمي مدعومة بالتزامها المستمر بمواصلة الاستثمار في التقنيات المستقبلية والحلول المبتكرة بما يسهم في إثراء تجربة العملاء الشاملة من جهة، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين من جهة أخرى، حيث وصلت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى 4.4 مليار درهم، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%. كما وصل عدد المشتركين في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 12.4 مليون مشترك، وبلغ إجمالي عدد مشتركي مجموعة اتصالات خلال الفترة نفسها 143 مليون مشترك بزيادة سنوية بلغت 2%.

إن المحافظة على البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها، ولذلك دأبنا على تعزيز المكانة الريادية التي تحتلها اتصالات في المجتمعات التي تخدمها عبر دفع عجلة التحول الرقمي وتحفيز الابتكار الشامل، وإطلاق مبادرات ناجحة لنشر العلامة التجارية على مستوى العالم، ولا سيما إطلاق شعار «معاً» الذي يجسد مقدرة التكنولوجيا على تعزيز تواصل الأفراد والمجتمعات وإثراء تجاربهم، وهو الأمر الذي أسهم في محافظة المجموعة على صدارتها الإقليمية باعتبارها محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، كما أنها العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز 10مليارات دولار، وهو ما يشكل إنجازاً مهماً يضع اتصالات في مصاف العلامات التجارية العالمية الكبرى، وفي مقدمة العلامات التجارية الإقليمية.

تحقيق نتائج مبهرة

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كيف تنظرون إلى أهمية التقدم الشبكي لإحراز هذه النجاحات؟

العلاقة بين التطور الشبكي ونشر التقنيات الحديثة هي علاقة تكاملية وطيدة، وذلك من خلال قدرة البنية التحتية المتطورة للاتصالات على دفع عجلة الابتكار الشامل وخلق منصة حاضنة للتقنيات الناشئة، وهو ما يُترجم الحرص الذي توليه اتصالات للاستثمار في الإمكانات الشبكية ولاسيما تقنية الجيل الخامس، لدورها المحوري في تهيئة المناخ الرقمي الملائم لتمكين التقنيات الحديثة. وتعد البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات أحد الروافد الرئيسية لريادة الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي، علاوة على رفع كفاءة الخدمات والأداء والتمكين الرقمي التي كان آخرها أن احتلت الدولة المركز الأول على مستوى المنطقة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت.

وشهد عملاء اتصالات مستوى التطور الذي طرأ على تكنولوجيا الاتصالات على مر السنين، انطلاقاً من الجيل الأول (1G) إلى الجيل الثاني (2G) وبداية ظهور الهاتف المتحرك، ومن ثم عصر النطاق العريض مع قدوم الجيل الثالث (3G)، وتلا ذلك الانتقال إلى الجيل الرابع (4G) الذي جلب معه تجربة الوسائط المتعددة بسرعات وسعات أعلى، وصولاً إلى شبكة الجيل الخامس (5G

) التي ستكون النواة الرئيسية للاتصال اللامحدود عبر إنترنت الأشياء، وتمكين الثورة الصناعية الرابعة.

ونفخر بأن شبكة اتصالات واحدة من أسرع وأحدث الشبكات على مستوى العالم نتيجة الاستثمارات المتواصلة التي ضختها اتصالات على مدى السنوات الماضية، وهو ما أتاح لنا تحقيق نتائج مبهرة في مستويات جودة التغطية، حيث وصلت تغطية شبكة الجيل الرابع (4G) إلى 99.4%، في حين وصلت تغطية الجيل الثالث (3G) إلى 99.8%. كما واصلت دولة الإمارات تربعها على المركز الأول عالمياً للعام الثالث على التوالي بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، بعد أن بلغت نسبة التغطية 95.7%، بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل (FTTH Council).

التحول الرقمي

كيف تصف الجهود التي بذلتها اتصالات نحو تمكين التقنيات الحديثة لإثراء القطاعات المختلفة في دولة الإمارات؟

` أسهمت اتصالات في تسخير البنية التحتية والشبكية لخدمة كافة القطاعات في دولة الإمارات سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتزويدها بأحدث الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة، بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة نحو التقدم والريادة للمستقبل الرقمي.

وتأكيداً لذلك، تقدم اتصالات حزمة واسعة من الحلول المُمَكّنة للتحول الرقمي، مثل أجهزة الاستشعار المزودة بتقنية إنترنت الأشياء، إضافة إلى ربط المنشآت الذكية بأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي AI

والروبوتات، وعمليات الاستشعار عن بعد، بما يمكّن المؤسسات على اختلافها من إدارة الأصول في منشآتها والتحكم بها عن بُعد بطريقة آمنة وذكية لعدد كبير من التطبيقات والتقنيات والأجهزة المختلفة.

كما عكفنا أيضاً على تزويد قطاع الأعمال بمجموعة من الخدمات الرقمية، وبالشكل الذي يدعم مستوى الكفاءة التشغيلية، ويوفر العديد من خدمات الاستضافة المدارة، مثل خدمات الحوسبة السحابية، وخدمات الاستشارات الفنية من خبراء اتصالات، وتوفير كافة عناصر الدعم التقني. كما قمنا بمضاعفة سرعات النطاق العريض الثابت لقطاع الأعمال والأفراد دون احتساب أية رسوم إضافية، وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشر سرعات الإنترنت واسعة النطاق على مستوى العالم.

ونتيجة لهذه الإنجازات، نجحت اتصالات في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئات والجهات المحلية، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ومن أهمها مشروع «حصنتك» بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يعتبر أول حل ذكي من نوعه في المنطقة للإنذار المبكر من الحرائق، وأيضاً مشروع ربط العدادات الذكية لصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لتعزيز جودة ودقة الخدمات المقدمة لعملائها، إضافة إلى دعم مشروع «دبي باركس آند ريزورتس» الوجهة الترفيهية المتكاملة، بأحدث المنظومات الرقمية القائمة على إنترنت الأشياء. كما نعمل من خلال تسخير إمكانات شبكة الجيل الخامس المتطورة، على أن يكون «إكسبو 2020 دبي» أحد أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض، بما يثري تجربة 25 مليون زائر.

جهود دؤوبة

أكد العبدولي أن النجاحات التي حققتها «اتصالات» في مضمار الجيل الخامس لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت ثمرة الجهود الدؤوبة التي بذلتها طوال الأعوام السابقة، حيث انطلقت رحلتنا الطموحة في مطلع عام 2014 لنبدأ مرحلة الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس، والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة، وبعد مرور نحو 4 سنوات من العمل الدؤوب والتجارب المتواصلة، أعلنت «اتصالات» في مايو من عام 2018 عن إطلاق أول شبكة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق تجاري. كما بدأت «اتصالات» بتقديم خدمات الجيل الخامس للعديد من شركاء قطاع الأعمال في دولة الإمارات، لتمكينهم من التمتع بالإمكانات الهائلة لهذه الشبكة. وفي يوليو / تموز من عام 2018 أصبح معرض إكسبو 2020 دبي أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

كما تعتز «اتصالات» بأنها كانت الأولى على مستوى المنطقة في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، إضافة إلى أنها المشغل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يوفر شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي، حيث أصبح مبنى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مُغطى بشبكة الجيل الخامس، وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 «جيجابت» في الثانية، كما غطت «اتصالات» مؤخراً برج خليفة - البرج الأعلى في العالم - بشبكة الجيل الخامس.

خدمات مصرفية رقمية

وظّفت «اتصالات» مقدراتها التكنولوجية لإطلاق المحفظة الإلكترونية (eWallet) بالشراكة مع رواد مزودي الخدمات المالية، والتي توفر من خلالها خدمات مصرفية رقمية آمنة عبر الهواتف المتحركة لجميع العملاء في دولة الإمارات، مثل التحويلات المالية من شخص الى آخر، وخدمات المشتريات، ودفع الفواتير، وخدمات الرواتب وغيرها، للمساهمة في خلق منظومة اقتصادية داعمة للمدفوعات الرقمية وخالية من الدفع النقدي.

ومن منطلق حرصها على تعزيز مستويات السعادة والرضى لدى المشتركين وإثراء تجاربهم، قامت «اتصالات» بإطلاق «مركز التميز الروبوتي»، الذي يقوم بتوفير حلول متنوعة للتشغيل الآلي، وبالشكل الذي يسهم في زيادة الكفاءة، لاسيما أنه يمتلك عدداً كبيراً من برامج الروبوتات المتطورة التي تقوم ذاتياً بإجراء مئات الآلاف من المعاملات دون أي تدخل بشري، وذلك في مراكز «اتصالات» لخدمات المتعاملين.

أعمال في 16 دولة

قال العبدولي إن «اتصالات» تحتل مكانة مرموقة في جميع الأسواق التي تعمل بها والبالغ عددها 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وهي الإمارات، السعودية، مصر، المغرب، موريتانيا، أفغانستان، مالي، الجابون، بوركينا فاسو، بنين، ساحل العاج، توغو، النيجر، إفريقيا الوسطى، و تشاد.

ونحرص دائماً على دعم قطاعات الأعمال والأفراد بالحلول الفعّالة ودفع عجلة الابتكار، والمشاركة في المبادرات التنموية والمجتمعية. كما نعمل على توفير أفضل التجارب للمشتركين ونبحث عن الفرص التي تتيح لنا أن نكون شركاء لعملائنا .

ومؤخراً، نجحت «اتصالات المغرب»، بالاستحواذ على شركة «تيجو تشاد» بنسبة 100%، إضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الرابع 4G في بوركينا فاسو، بهدف تعزيز جودة خدمات الاتصال المقدمة للعملاء ومواكبة التطور الرقمي. كما نجحت «مجموعة اتصالات» مؤخراً بعقد اتفاقية استحواذ بنسبة 100% لأعمال «Help AG» في كل من الإمارات والسعودية، والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.