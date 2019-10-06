22 بنـداً لتطـويـر قـطاع الإسكـان في الـوطـن العـربـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعه ال 84 برئاسة وعضوية مملكة البحرين، وعضوية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية اليمنية، وذلك بمدينة دبي، وبالتزامن مع التحضيرات الجارية لانعقاد المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي تستضيفه الإمارات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي الاثنين والثلاثاء ال 7 وال 8 من أكتوبر /‏‏‏ تشرين الأول.

وقد رحب المكتب التنفيذي باستضافة الجمهورية التونسية للدورة المقبلة للاجتماعات، والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورتها ال 65، كما اعتمد الوزراء التوصيات، لرفعها للدورة ال 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي سيعقد غداً في مدينة الحبتور بدبي.

وشملت المحاور والقرارات التي جرت مناقشتها واعتمادها 22 بنداً لتطوير القطاع وتتمثل في إطلاق الدورة الثالثة لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، ومؤتمر الإسكان، واعتمد الوزراء على الرؤى المتعلقة بالتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقضايا والموضوعات المتعلقة بالمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة وشركاء المجلس (برنامج عمل المجلس 2019 - 2020).

كما وافق الوزراء خلال الاجتماع على سبل تبادل المعلومات بين الدول العربية والمتعلقة بالمشاريع الرائدة في مجال الإسكان، وأساليب التمويل العقاري، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتم كذلك عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات، والتجارب المتعلقة بالإسكان الاجتماعي، فضلاً عن سبل دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر في قطاع الإسكان والتعمير، والجمهورية اليمنية في الإعمار، وكذلك آلية فتح مصانع ومعامل للشركات الأم في الوطن العربية وتطويرها مستقبلاً لإنتاج القطع الداخلية في البناء والإنشاءات والآليات المستخدمة في هذا المجال، والمواد الاحتياطية لها.

كما اطلع الوزراء خلال اجتماعهم على تشكيل عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للعامين 2020- 2021.

وتقدم رئيس الاجتماع عبدالله أحمد آل خليفة وكيل وزارة الإسكان في مملكة البحرين، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الضيافة والتنظيم والاستقبال، ومنحه شرف ترؤس الاجتماع، وتمنى النجاح للاجتماع، والخروج بالقرارات التي تخدم المجتمع العربي.

من جانبه، رحب الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالوزراء، والوفود الذين شرفوا دولة الإمارات لحضور المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية والاجتماعات المصاحبة له.

وقال في مداخلته: «أتمنى أن تثمر الاجتماعات مخرجات قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي في مجال تطوير قطاعي الإسكان والتنمية الحضرية اللذين يمثلان أساساً للتنمية الشاملة بمختلف محاورها، وداعماً رئيسياً للسعادة وجودة الحياة».