شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: الأسعار لن تتأثر بخفض الغاز للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات، تأثر أسعار الأسمنت بالقرار الأخير بخفض أسعار الغاز للمصانع ومنها مصانع الأسمنت، معللا ذلك بقوله "الغاز لا يمثل عنصرا ومكونا رئيسيا فى مدخل إنتاج الأسمنت، لذلك لن تتأثر الأسعار كثيرا بهذا الخفض".

وقال رئيس شعبة الأسمنت لـ"الخليج 365"، إن الخطوة جيدة بالنسبة لكافة الصناعات التى شملها القرار، لكن فى صناعة الأسمنت نحن لا نستخدم الغاز كمدخل إنتاجى أو مكون رئيسى فى هذه الصناعة.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفى يوليو الماضى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، واستعراض التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت حاليا، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التى تسهم فى دعم هذه الصناعة المهمة.