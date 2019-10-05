عدالة الرواتب أبرز فوائد تحديث التصنيف السعودي للمهن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مختصون في الموارد البشرية أن تحديث التصنيف السعودي للمهن يستجيب لمتطلبات منظمة العمل الدولية ومؤسسات الموارد البشرية والعمل في البلدان المتقدمة، كما يأتي ضمن الشفافية التي تتبعها المملكة في إيجاد توافق بين أنظمة العمل السعودية والأخرى المطبقة عالميا، منوهين إلى أن اعتماد التصنيف المحدث للمهن يحقق 8 فوائد، أبرزها تحقيق العدالة في تحديد الرواتب والميزات لشاغلي الوظائف المهنية، وتوفير مبالغ طائلة تصرف على تدريب وتأهيل العمالة على مهن تخصصية، وشغل الوظائف المهنية بشكل أكثر كفاءة وبما يتوافق مع التصنيفات الدولية.

مطلب دولي

وأشار عضو هيئة التدريب الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان إلى أن اعتماد التصنيف السعودي المحدث للمهن يأتي لتطوير التصنيف الذي عمل به لفترة ليست بالقصيرة، ولم يحقق حتى المستوى الأدنى المطلوب لتوفير الكوادر بحسب التخصصات الدقيقة لإنجاز الأعمال التخصصية، منوها إلى أن تصنيفات المهن المختلفة بحسب تخصصاتها، هو أحد أهم الأسس في منظمة العمل الدولية والجهات الأخرى التي تعنى بتصنيف المهن.

وأوضح الحميدان أن من أهم ميزات التصنيف أنه يوفر كثيرا من المبالغ التي تصرف على إعادة تدريب العمالة لتأهيلها لمهن أكثر تخصصية، وتحقيق العدل والإنصاف في الرواتب والميزات، إضافة إلى إعطاء نتائج أكثر دقة عند عمل إحصاءات عن المهن التخصصية وشاغليها.

تكاليف باهظة

بدوره أكد نائب رئيس الشركة السعودية للكهرباء السابق لتطوير الموارد البشرية حسن الدليجان أهمية إيجاد تصنيف كفء للمهن التخصصية في كل المجالات، لافتا إلى أن عدم اعتماد التصنيف التخصصي كلف الدولة والشركات مبالغ طائلة في إعادة تدريب وتأهيل العمالة الوطنية والوافدة، لتتوافق مع المهن الدقيقة التي تعمل بها.

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وأشار إلى أنه شارك ضمن فريق عمل قبل 15 عاما لإيجاد تصنيف للمهن يتوافق مع الأنظمة العالمية، وتم التأكيد حينها على الأهمية الكبرى للتصنيف، ولكن توقف المشروع الذي كان من الممكن أن يوفر على المملكة كثيرا من الأموال، ويوجد تصنيف متطور للمهن يؤسس لتخطيط سياسة الموارد البشرية، ويجعل التدريب في المعاهد الفنية والتقنية أكثر تلمسا للاحتياجات الحقيقية.

اختبارات دقيقة

وأبان أن تصنيف الكهربائي أو السباك بشكله العام لا يعطي النتيجة المطلوبة، ولكن التصنيف يبدأ بالترتيب بحسب التطور في التأهيل، فهناك مثلا كهربائي 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1 ثم مشرف، وكذلك السباك وفني التكييف وغيرهم من الفنيين، وكل ذلك يحدد بعد الخضوع لاختبارات دقيقة.

وأفاد الدليجان بأن التخصصات المهنية الفنية في دول العالم المتقدم هي بمستويات أكاديمية رفيعة، وهي مرتبطة بالصناعة والإنتاج، ومن شأن إيجاد تصنيفات مهنية دقيقة تحقيق فائدة كبرى في هذا المجال.

آن الأوان للتحديث

بدوره أوضح عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض والمستشار ماجد القعيط أن المهن المستخدمة حاليا في السوق السعودي مثل: المهن المستخدمة في إقامات الوافدين، وفي رخص العمل، والمهن المستخدمة في هيئة الإحصاء، والمستخدمة في منصة طاقات، كلها مأخوذة من دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، وهو بدوره دليل مأخوذ من التصنيف المهني المعياري العربي الذي يحتوي على مهن تفصيلية، وفق تخصص كل مهنة من ناحية النشاط ومستوى المهنة من الناحية الإشرافية وغير الإشرافية، إلا أنه قد عفا عليه الزمن ولم يعد يحقق المطلوب، في ظل انفتاح المملكة الواسع على العالم.

وأفاد بأن تصنيف المهن يحتاج لتحديث مستمر مع تولد مهن جديدة وفق سوق العمل المتجدد، للتواكب مع احتياجات سوق العمل السعودي الذي بات من الأسواق القيادية، خاصة مع وجود مشاريع عملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، والتطورات في سوق العمل السعودي.8 فوائد للتصنيف السعودي المحدث