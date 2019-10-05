«يسر» يستعرض دور المملكة على خريطة العالم في التحول الرقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستعرض برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) اليوم خلال مشاركته في فعاليات (معرض جايتكس 2019) في إمارة دبي، دور المملكة على خريطة العالم في التحول الرقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي العسيري أن المشاركة تهدف إلى إبراز دور المملكة على خريطة العالم في مجال التحول الرقمي الحكومي، خاصة أن هذه النسخة الـ39 تأتي كأكبر تجمع للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر المهندس العسيري أن البرنامج سيستعرض خلال مشاركته جملة منتجاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن تلك المنتجات تسهم في تسهيل حياة المواطن في المملكة، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات الكترونية محورها المواطن.

ولفت إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية السعودية والدولية واستعراض تجربة البرنامج، فضلا عن الاطلاع على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي. ويشارك البرنامج بعدد من أوراق العمل والعروض التعريفية التي يتناول من خلالها جملة من المواضيع.

مشاركات (يسر) في جايتكس 2019:

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- برنامج يسر للقياس

- قناة التكامل الحكومية

- المنصات الوطنية

- مركز دعم الخدمات الحكومية الرقمية

- مركز الاتصال الوطني (آمر)

- منصة (مراسلات)