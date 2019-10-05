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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الاقتصادي أثر إيجابي لانخفاض الفائدة في الاقتصـاد الوطني

تاريخ النشر: 05/10/2019

​في ظل التوتر الحالي على الساحة الاقتصادية العالمية، ومع مخاوف التباطؤ وحرب العملات والحروب التجارية الطاغية على الأجواء تبدو مهمة التوقعات أكثر صعوبة منها في أي وقت سبق، خاصة على مستوى حركة العملات الرئيسية في العالم وعلى رأسها الدولار الذي يمثل للإمارات واقتصادها محركاً مهماً في ظل ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.

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