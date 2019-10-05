5000 شخص يحصلون على جواز سفر ثانٍ سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتجه أغلب المستثمرين نحو الحصول على جواز سفر ثانٍ عالمي بدلاً من الهجرة إلى الدول الكبرى. ففي عام 1984 قدمت دولة سانت كيتس ونيفس، دولة في البحر الكاريبي، برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وقد غيّر هذا البرنامج مفهوم الهجرة، وأصبح الطريق الأمثل للنخبة بلا منازع للحصول على جنسية دون شروط الإقامة أو حتى الزيارة.

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة، يقدر عدد الأشخاص الذين يحصلون على أكثر من جواز سفر ثانٍ عبر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار بنحو 5 آلاف شخص سنوياً. وإن حجم الطلبات للحصول على البرامج التي تقدمها دول منطقة البحر الكاريبي لعامي 2018-2019 ارتفع بنسبة 38% مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة الماضية. أما في ما يتعلق بالتقييمات والشروط للحصول على جواز سفر ثانٍ من خلال الاستثمار، فتختلف بين دولة وأخرى، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أشدها صعوبة، وقبرص أغلاها ثمناً.