ترامب يشيد بأداء سوق العمل في الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء سوق العمل في الولايات المتحدة، ساخراً من مطالب عزله على الرغم من الأداء القوي للاقتصاد.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع إلى 3.5%، وسجل أدنى مستوى في 50 عاماً.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن معدل البطالة تراجع إلى 3.5% بنهاية شهر سبتمبر /‏ أيلول، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر /‏ كانون الأول 1969.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بأقل وتيرة في أربعة أشهر خلال الشهر الماضي، لكنه في الوقت نفسه قام بتعديل أرقام شهري أغسطس /‏ آب ويوليو /‏ تموز بالرفع بنحو 45 ألف وظيفة في المجمل.

وأبدى ترامب سعادته بما تحققه الولايات المتحدة على صعيد الأرقام المتعلقة بسوق العمل. وأضاف الرئيس الأمريكي: «دعونا نعزل رئيسكم إذاً، حتى على الرغم من عدم ارتكابه أيّ شيء خطأ».

لكن الجانب المظلم في البيانات الصادرة أمس هو تباطؤ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر /‏ أيلول الماضي.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أعلنت في الشهر الماضي بدء تحقيقات رسمية لمساءلة الرئيس دونالد ترامب قد تنتهي بعزله، ومنذ ذلك الحين، لا يترك ترامب فرصة دون الحديث عن تحقيقات العزل، حيث سبق أن نسب إليها السبب في خسائر «وول ستريت».

من جهة أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي في أغسطس /‏ آب الماضي بنحو 1.6% متجاوزاً توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن أن عجز الميزان التجاري سجل مستوى 54.9 مليار دولار في أغسطس /‏ آب، مقابل مستوى 54 مليار دولار في يوليو /‏ تموز المعدلة.

وسجلت الواردات الأمريكية ارتفاعاً في أغسطس /‏ آب بنحو 0.5% إلى 262.8 مليار دولار، في حين أن الصادرات ارتفعت بنسبة 0.2% مُسجلة 207.9 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن عجز الميزان السلعي شهد ارتفاعاً بمقدار 0.8 مليار دولار عند 74.4 مليار دولار، أما فائض الميزان الخدمي، فسجل تراجعاً بمقدار 0.1 مليار دولار عند 19.5 مليار دولار.

ووصل عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الصين عند مستوى 31.75 مليار دولار في أغسطس /‏ آب الماضي، مقابل 32.7 مليار دولار في الشهر السابق له.