مطالبة برد أوروبي على قيود واشنطن الجمركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استمرار تفاقم النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه»، أمس الجمعة: «الولايات المتحدة رفضت عرض الاتحاد الأوروبي لحل ودي، وقررت بدلاً من ذلك السير في طريق التصادم».

وطالب ماس الاتحاد الأوروبي بالرد الآن، وفرض قيود جمركية من جانبها على المنتجات الأمريكية عقب الحصول على موافقة من منظمة التجارة العالمية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، أول أمس الأربعاء، اعتزامها فرض رسوم إضافية على مجموعة من منتجات دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من ال 18 من تشرين الأول /‏ أكتوبر الحالي، وذلك بعد صدور حكم منظمة التجارة العالمية يعطي واشنطن الحق في فرض رسوم عقابية على الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم غير القانوني لشركة صناعة الطائرات الأوروبية (إيرباص).

وعن هذا النزاع، قال ماس: إن أوروبا لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول قواعد مشتركة للدعم في قطاع تصنيع الطائرات، وأضاف: «لا تزال هناك فرصة للحيلولة دون حدوث المزيد من الخسائر في الاقتصاد العالمي».(وكالات)