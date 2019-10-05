الإكوادور تنتج 590 ألف برميل نفط في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس بيريز إن بلاده تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى 590 ألف برميل يومياً في 2020 بعد انسحابها المزمع من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنسحب الإكوادور من أوبك للتحرر من قيود الحصص وزيادة الإنتاج في ظل أزمة سيولة. وقال الوزير إن الانسحاب من المنظمة التي تضم 14 عضواً ضروري لأن الإكوادور تنتج 548 ألف برميل يومياً، بما يزيد على حصتها طبقاً لاتفاق أوبك البالغة 528 ألف برميل يومياً، وتشعر بأنه من الخطأ ألا تمتثل للاتفاق.

وقال الوزير «لم يوجهوا إلينا اللوم، لكننا نشعر بعدم الراحة إزاء عدم احترام الاتفاقات»، وأضاف «نأمل في الوصول إلى 560 ألف برمل يوميا هذا العام وفي العام القادم سنصل إلى متوسط 590 ألف برميل يومياً... نحتاج إلى زيادة الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي... ولكي يكون لدينا المال الكافي للاستثمارات».

وتعاني الإكوادور عجزاً كبيراً في الموازنة وعبئاً ثقيلاً من الديون الخارجية. وتوصلت إلى اتفاق بقيمة 4.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في فبراير شباط وخفضت دعم الوقود هذا الأسبوع ضمن حزمة إجراءات أدت إلى أكبر احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ سنوات. (رويترز)