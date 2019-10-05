طوكيو تتعهد بتعزيز دعم الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، باتخاذ «كل الخطوات الممكنة» في حال تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، وذلك في تلميح إلى عزمه تقديم تحفيز مالي إذا تسببت زيادة في ضريبة المبيعات هذا الشهر في تراجع حاد في النمو.

وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين في ضريبة المبيعات من ثمانية إلى عشرة في المئة يوم الثلاثاء، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة في البلاد. لكن هناك مخاوف من أن زيادة الضريبة قد تضر بإنفاق المستهلكين، وتدفع بالاقتصاد إلى الركود.

وأدى هذا إلى ظهور تكهنات بأن طوكيو ستعزز الإنفاق المالي على الرغم من أنها اتخذت إجراءات بالفعل لتخفيف أثر تلك الزيادة في الاستهلاك، وخاصة أنها لا تزال تتذكر التراجع الاقتصادي الحاد الذي أعقب الزيادة السابقة في ضريبة المبيعات في عام 2014.

وقال آبي، في خطاب أمام جلسة استثنائية للبرلمان أمس الجمعة: «تحقيق النمو الاقتصادي يظل على قمة أولويات إدارتي».

وأضاف «إذا أصبحت مخاطر التراجع حقيقة واقعة، فإننا سنأخذ كل الخطوات الممكنة على نحو يتسم بالمرونة، ومن دون تردد لضمان أن الاقتصاد يسير على طريق النمو».