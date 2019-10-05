لوس أنجلوس.. مدينة النجوم والملائكة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أمريكا يكفي أن تقول «إل أيه» (LA) حتى تبرز عيون سامعيك وتتسمر آذانهم ليس فقط لما يمكن أن تسأل عنه أو تقوله، وإنما لمجرد تخيّل مشاهد المدينة الأمريكية الحلم. لوس أنجلوس، هي أكبر مدن ولاية كاليفورنيا وتقع جنوب غربي الولاية على ساحل المحيط الهادي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي ثاني أكثر مدن أمريكا اكتظاظاً بالسكان بعد نيويورك، ولكن الأهم من كل ذلك، أنها مقر هوليوود والنجوم.

تعتبر لوس أنجلوس التي تبلغ مساحتها 1290.6 كلم مربع، إحدى أهم المراكز الثقافية، والاقتصادية، والعلمية في الولايات المتحدة، وقد اتخذت اسمها من اللغة الإسبانية، وهو بمعنى «الملائكة» وهذا الاسم هو اختصار لاسمها الإسباني، ومعناه الحرفي «قرية السيدة العذراء ملكة ملائكة نهر بورسيونكولا». انضمت لوس أنجلوس كمدينة إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 1850.



هوليوود



لوس أنجلوس هي أكثر بكثير من اللوحة التي تدل على هوليوود والجولات التي تكشف عن المكان الذي يعيش فيه النجوم. في الواقع، هي واحدة من الأماكن الأكثر إثارة في العالم، بما لديها من أحياء عصرية ومطاعم وصالات، مكان فنون مزدهر، ونعم ذلك صحيح التشويق الناجم عن رؤية المشاهير بين الحين والآخر.

أفضل مكان لبدء جولتك فيه بعد هبوط رحلتك في لوس أنجلوس هو وسط المدينة، وذلك بفضل خط السكة الحديدية الخفيف إكسبو الذي يصل وسط المدينة بغرب لوس أنجلوس، إنه واحد من أكثر مراكز لوس أنجلوس الثقافية روعة. الأحياء الأخرى التي بإمكانك إضافتها إلى قائمتك هي سيلفر ليك، مع شاحناته الغذائية التي تقدم الطعام، والمحال الموسيقية وأسواق المزارعين؛ إيكو بارك، مزيج عصري من موسيقيي الجاز والفنانين الشباب؛ وكورياتاون، التي يسميها السكان المحليون كيه تاون، وهو مكان توجد فيه الصالات الراقية وأماكن السهر المخصصة للمدعوين إليها فقط قابعة بجانب مطاعم مشويات رخيصة وأماكن حفلات كاريوكي تستمر طوال الليل.



أماكن السهر



وعلى الرغم من احتوائها على أحد أفضل أماكن السهر في العالم، فإنها أيضاً مدينة تلبي احتياجات الصحيين.

لوس أنجلوس هي مكان لن تكون فيه بعيداً أبداً عن ركن للعصائر أو مقهى للنباتيين، وهي مكان يتعايش فيه بسعادة راكبو الأمواج السمر والعداؤون ومحبو التزلج بالعجلات. في هذه المدينة، تترسخ أحدث نزعات اللياقة البدنية بشكل أسرع من ترسخ عشبة القمح، وعلى الأرجح أنك ستتوهج بعد رحلتك.

في حين أنه بإمكانك بسهولة قضاء أسبوع مليء بالنشاط في لوس أنجلوس دون الاقتراب من المحيط بشكل مطلق، يستحق الأمر قضاء فترة ما بعد الظهر لمرة واحدة على الأقل على الشاطئ للشعور بإحساس كاليفورنيا. يذهب السكان المحليون إلى شاطئ زومبا، وشاطئ ويل روجرز الحكومي وبلايا فيستا. وعلينا ألاّ ننسى ديزني لاند، أو متاحف المدينة ذات المستوى العالمي، ومحال الأزياء العتيقة الطراز ومطاعم الخمسينات الكلاسيكية.



سوق روز بول فليا

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المشي في أرجاء سوق فليا في لوس أنجلوس هو أكثر من مجرد تسوق، إنه تجربة حقيقية، ويعد سوق روز بول فليا أفضل تلك الأسواق. يمكنك التسكع عبر 11 كيلومتراً من محال المجوهرات والفنون والتحف والملابس الكلاسيكية والتذكارات السينمائية، كلها موجودة في روز بول ستاديوم.

وننصحك بالتمتع باستكشاف لا بريا تار بيتس؛ حيث ستجد تماماً وسط لوس أنجلوس، على نحو مقلق نوعاً ما. تشكلت من قطران طبيعي ينز من الأرض، وتحتضن عدداً كبيراً من حفريات لحيوانات انقرضت منذ فترة طويلة؛ تم العثور هنا على هياكل عظمية للسنوريات ذات الأسنان السيفية والذئب الرهيب والماموث الصوفي.

وما رأيك الآن بالتمتع برؤية المشاهير في بار مارمونت. يعرف عن هذه الصالة الخافتة الإضاءة، والمزينة بمواد غريبة مثل الطواويس المحشوة، على أنها المكان الذي يوجد فيه المشاهير عادة. وتجعل منه الزوايا المريحة والأرائك الجلدية والأجواء الباعثة على الاسترخاء مكاناً مثالياً لسهرة رومانسية.



تجارب المطاعم



تتنوع المطاعم حتى تكاد تضيع أين تذهب. وهنا بعض الأمثلة نبدأها من بحيرة الفضة، وهو حي عصري مع الكثير من المطاعم الرائعة، ولكن يتميز مطعم «نايت وماركت» عن البقية بأطعمة الشارع التايلاندية المذهلة. هنا دلل نفسك مع وجبات حارة شهية وسلطات البابايا ذات النكهة اللذيذة، أرز جوز الهند والسمك المتبل بالثوم والفلفل.

كذلك، يتم تصنيف لوكيس دوماً على أنه واحد من أفضل المطاعم في لوس أنجلوس، وبإدارته من قبل الشيف سوزان كوين، يستحق الإنفاق فيه. يقدم مأكولات متوسطية مع لمسة من غرب هوليود، لذا فهو صحي ولذيذ. يجعل منه تصميمه الرومانسي - بيت متنقل قديم في فناء مع جدران يعلوها اللبلاب- خياراً رائعاً للمواعدة.

ومن الأمكنة المفضلة للمشاهير، يجعل كافيه غراتيتيود من الطعام الصحي متعة حقيقية، مبتعداً عن النمطية الرتيبة. تزخرف سلطات اللفت المتبل أو الحبوب المتوسطية بالطحينة والثوم وصلصة التين البلسمية، والمعكرونة مصنوعة من عشب البحر القادم من قعر مياه تايلاند، ويأتي الحساء نيئاً أو مطبوخاً.



الرحلات إلى أمريكا



** هناك شيء ما يناسب جميع الأذواق بانتظار الزوار عندما ينزلون من الطائرات عند سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مدن كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس للانطلاق إلى معالم سياحية طبيعية مثل الوادي الكبير، وجبال روكي ونهر المسيسيبي.

** تعد نيويورك المدينة الأكبر في البلاد من حيث عدد السكان، كما أنها واحدة من أهم المدن في العالم؛ حيث يحفظها التدفق المستمر للسياح نابضة بالانتعاش والمرح. من الأضواء الساطعة من ساحة التايمز والضجيج الصادر من محبي الجاز في وليامزبرغ، بروكلين سوف يتدفق شعور الطمأنينة إلى داخلك بأنك وجدت ما تبحث عنه من المرح. تلبي كل من الفنادق الممتازة مثل فندق بارك حياة، وستاندارد هوتيل، وهاي لاين احتياجاتك على أكمل وجه، في حين أن المطاعم مثل «لو برناردان» لا ينبغي تفويتها.

** في وسط البلاد، تقع مدينة شيكاغو الوجهة المذهلة الأخرى، والتي تشتهر بمعالم الجذب مثل متنزه جرانت بارك ونيفي بيير. ولزيارة مثالية، قد ترغب في تناول مأكولات في مطعم ألينيا والإقامة في فندق تالبوت.

** للساحل الغربي سحره الخاص به والذي يبعث على الاسترخاء، بوجود مدينة لوس أنجلوس التي لطالما لعبت دوراً كمركز لصناعة السينما. هناك لن تعرف متى سوف تتمكن من الوصول إلى نجم سينمائي أو تلتقي بوجه شهير كنت قد رأيته من قبل على شاشات التلفزيون.

** سان فرانسيسكو هي النسخة المصغرة من لوس أنجلوس، والشقيقة الأكثر مرحاً؛ وهي مكان رائع يعج بالشخصيات الرائعة والمأكولات المذهلة (والرخيصة). تمتلك المدينة جانباً عاطفياً، إضافة إلى كونها موطناً لأصحاب الأموال من أغنى أغنياء العالم في منطقة سيليكون فالي من مالكي أبل، وجوجل، وشركات التكنولوجيا الأخرى. إن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية توفر حقاً شيئاً مميزاً لكل شخص.



عرض «الإمارات للعطلات» إلى لوس أنجلوس



تقدم «الإمارات للعطلات»، عروضاً للسفر والإقامة في لوس أنجلوس، ابتداء من 7132 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. ويشترط للحصول على العرض كذلك، الحجز والسفر بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و21 ديسمبر/كانون الأول 2019. ويغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 5 ليال في فندق بيفرلي هيلتون (4 نجوم)، بما في ذلك ضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، إضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية.