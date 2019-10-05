المستثمرون يعززون مشتريات السندات بعد بيانات أمريكية مقلقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات أمس الجمعة أن المستثمرين العالميين واصلوا شراء السندات الحكومية والتخارج من الأسهم في الأسبوع الفائت في الوقت الذي سلطت فيه بيانات أمريكية هي الأضعف في عقد الضوء على المخاوف من أن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين يدفع قطاع التصنيع العالمي صوب الركود.

وجذبت صناديق السندات تدفقات بنحو 10.1 مليار دولار، لتحقق مكاسب للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي، بينما نزحت تدفقات بقيمة 6.6 مليار دولار من الأسهم، تُعتبر أصولاً أعلى مخاطرة في أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي وفقاً لبنك أوف أمريكا ميريل لينش استناداً إلى بيانات إي.بي.إف.آر. (رويترز)