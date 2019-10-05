شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد سياح على معرض تراثنا لشراء الحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معرض تراثنا إقبال عدد من غير المصريين والسياحة لمشاهدة الأعمال والمنتجات المعروضة، وخاصة لرغبتهم في اقتناء الأعمال التي تعبر عن التراث المصري الأصيل.

إذ تواجد عدد من الاسبان والإنجليزية داخل المعرض وأبدوا إعجابهم الشديد بأعمال الرسم على الحجارة والخشب والإكسسوارات اليدوية.

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وحرص الزوار الأجانب على شراء المنتجات اليدوية والتراثية، فى ظل سعر تنافسى مناسب لهذه المنتجات، الأمر الذى يخلق حالة من الرواج لها، لدى زبون المعرض سواء كان مصرى أو أجنبى.