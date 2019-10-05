شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كثيف على الركن السيناوى بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معرض تراثنا إقبالا كثيفا فى اليوم الرابع له، خاصة على ركن المنتجات السيناوية الذى شارك فيه عدد كبير من أبناء شمال وجنوب سيناء لعرض أعمالهم الفنية والحرية.
وخلال جولة لـ"الخليج 365"، داخل الركن السيناوى، تابعت عرض الأعمال المصنعة من الجلود الطبيعية و المنسوجات القطنية و الاكسسوارات المصنعة من الخامات الطبيعية.
وأكد العارضون فى تراثنا، أن المعرض أتاح لهم الفرصة لعرض أعمالهم، مشيرين إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمعرض ساهمت في نجاح المعرض.
يشار إلى أن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، وافق على تمويل مشروعات للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على تمويل مشروعات صغيرة جديدة وقائمة بشمال سيناء، بقيمة 15 مليون جنيه، ومدة سداد 60 شهرًا، بنسبة عائد تصل لـ 6%.
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