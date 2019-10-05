شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع قوي بدعمٍ من البيانات الاقتصادية لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة مدعومة ببيانات الوظائف الإيجابية وتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، لكن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لتخلصها من الخسائر الأسبوعية.



وعلى قمة أحداث اليوم، أعلنت وزارة العمل إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، فيما انخفض معدل البطالة على غير المتوقع بنسبة 0.2% إلى 3.5% - وهو المستوى الأدنى منذ عام 1969 – من 3.7%.



ورحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهذه البيانات مشيدا بانخفاض البطالة إلى أدنى مستوى في خمسة عقود رغم محاولات الديمقراطيين الإطاحة به من البيت الأبيض.



وأعرب "ترامب" عن تفاؤله أيضاً إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبيل انطلاق مفاوضات بين البلدين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول.



من جانبه، أكد رئيس البنك المركزي "باول" على أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة رغم مواجهة بعض المخاطر والتحديات.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 52.81 دولار للبرميل لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.5%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 52.04 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% مغلقا عند 58.37 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.3%، وبلغ أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 372 نقطة) إلى 26573 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 26590 نقطة وأقل مستوى عند 26271 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 7982 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 7986 نقطة وأقل مستوى عند 7899 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد ارتفع بنسبة 1.4% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 2952 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 2953 نقطة وأقل مستوى عند 2918 نقطة.