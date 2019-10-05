الاقتصاد

الاحتياطي الاتحادي يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة جيدة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة جيدة، وذلك على هامش حضوره لمؤتمر للمصرفيين في واشنطن.


وبدا "باول" متفائلاً حيال الاقتصاد الأكبر في العالم رغم من تأكيده على وجود بعض التحديات والمخاطر التي تحيط به.


وأشار إلى أنه على المدى الطويل، فإن البنك المركزي يتوقع وجود مخاطر وتحديات تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي أو تباطؤ نمو التضخم او استمرار العمل بخفض معدل الفائدة.


ولم يعلق "باول" على بيانات الوظائف الشهرية الصادرة الجمعة والتي أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في خمسة عقود عند 3.5%.

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