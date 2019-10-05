شكرا لقرائتكم خبر عن "سناب شات": النظارات الذكية لن تكون واسعة الانتشار قبل عشر سنوات من الآن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير التنفيذي لـ"سناب" المالكة لتطبيق التراسل الفوري "سناب شات" إن النظارات الذكية لا يزال أمامها المزيد من الوقت قبل أن تتوسع وتنتشر في الاستخدام ربما بعد عشر سنوات من الآن.



وأضاف المدير التنفيذي للشركة "إيفان شبيجل" على هامش مؤتمر في "سان فرانسيسكو" أن "سناب شات" أعلنت في أغسطس/آب عن نظارتها الذكية "سبيكتاكلز 3" التي يصل سعرها إلى 380 دولارا كأحدث نسخة من نظاراتها المزودة بكاميرات.

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وأكد "شبيجل" على أن "سناب شات" تستهدف الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين كونها شركة نظارات ذكية ولا يفضل تصنفيها كشركة تطبيق تراسل أو تواصل اجتماعي.



رغم ذلك، لا تزال "سناب" تواجه منافسة شرسة من "فيسبوك" التي أعلنت الأربعاء الماضي عن تطبيق تراسل خاص بالأصدقاء المقربين يسمى "ثريدز".



وعلى صعيد التعاملات على سهم شركة التراسل الفوري والنظارات، ارتفع سهم "سناب" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 14.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 15.1 دولار وأقل سعر عند 14.4 دولار.