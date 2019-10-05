شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يرتفع رغم حظر إعلاناتها على شبكات "ديزني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" خلال تعاملات الجمعة وأغلق على مكاسب رغم إعلان "والت ديزني" عن حظر إعلانات شركة العروض التلفزيونية على الشبكات الترفيهية الخاصة بديزني.



وتستهدف "والت ديزني" بهذه الخطوة تمهيد الطريق أمام جذب معلنين ومشتركين بأعداد كبيرة لخدمتها "ديزني" بلس" للعروض الحصرية والأفلام السينمائية التي ستنطلق الشهر القادم.



ورغم التنافسية الشديدة في هذه الصناعة من "نتفليكس" وحتى "آبل" بخدمتها "تي في بلس"، إلا أن "ديزني" تصر على تثبيت أقدامها في هذا المعترك.

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وكشفت "ديزني" في بيان لـ"سي إن إن" أنها قررت حظر إعلانات "نتفليكس" وغيرها من الشركات على جميع شبكاتها في إطار استراتيجيتها الجديدة.



رغم الحظر، إلا أن "نتفليكس" سيظل مسموحا لها نشر إعلاناتها على شبكة "إي إس بي إن" التابعة لديزني نظرا لكون هذه الشبكة لا تقدم عروضا حية أو مباشرة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نتفليكس" بنسبة 1.7% إلى 272.7 دولار، وسجل أعلى سعر يوم الجمعة عند 275.4 دولار وأقل سعر عند 266.4 دولار.