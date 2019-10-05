بعد الانخفاض القياسي.. ارتفاع أسعار الدولار

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الدولار، أمام الجنيه، بقيمة 3 قروش، السبت 5 أكتوبر، في البنوك الحكومية والخاصة، بالمقارنة بالأسبوع الماضي.

وحققت العملة الخضراء، انخفاضا قياسيا، مؤخرا حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، مسجلة 16.20 جنيها للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية، السبت، في بنك مصر، أقل سعر للشراء بـ16,23 جنيها، وأقل سعر للبيع بـ 16٫31 جنيها.

وكان الدولار قد سجل مؤخرا، أقل من 17 جنيها، لأول مرة منذ عامين، في انخفاض قياسي جديد.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، السبت، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٢٣٨٣ جم للشراء

١٦٫٣٦٥٥ جم للبيع

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥١ جم للشراء

١٦٫٦١ جم للبيع

بنك الاسكندرية

١٦٫٥ جم للشراء

١٦٫٦ جم للبيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٢٧ جم للشراء

١٦٫٣٧ جم للبيع

بنك عودة

١٦٫٢٦ جم للشراء

١٦٫٣٦ جم للبيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٢٦ جم للشراء

١٦٫٣٦ جم للبيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٢٦ جم للشراء

١٦٫٣٦ جم للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫٢٦ جم للشراء

١٦٫٣٦ جم للبيع

بنك قناة السويس

١٦٫٢٦ جم للشراء

١٦٫٣٦ جم للبيع

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كريدي أجريكول

١٦٫٢٦ جم للشراء

١٦٫٣٦ جم للبيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٢٥ جم للشراء

١٦٫٣٥ جم للبيع

بنك البركة

١٦٫٢٥ جم للشراء

١٦٫٣٥ جم للبيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٢٤ جم للشراء

١٦٫٣٤ جم للبيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٢٤ جم للشراء

١٦٫٣٤ جم للبيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٢٣ جم للشراء

١٦٫٣٣ جم للبيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٢٣ جم للشراء

١٦٫٣٣ جم للبيع

المصرف المتحد

١٦٫٢٣ جم للشراء

١٦٫٣٣ جم للبيع

بنك مصر

١٦٫٢٣ جم للشراء

١٦٫٣٣ جم للبيع

أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.